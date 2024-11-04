Büğdüz Mescidi Restore Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Büğdüz Mescidi Restore Edildi

8 asırlık Büğdüz Mescidi, restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı ve çevresi düzenleniyor.

04.11.2024 22:29
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Büğdüz Boyu'nun 8 asırlık mirası mescit, restorasyonla yeniden gün yüzüne çıktı

TOKAT - 8 asırlık Büğdüz Mescidi, restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı.

Tokat- Sivas karayolu üzerindeki Çamlıbel beldesinde yer alan ve 13. yüzyıla tarihlendirilen Büğdüz Mescidi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıldı. 2020 yılında başlayan restorasyon, 2022'de tamamlanarak mescidi eski ihtişamına kavuşturdu. Adını 24 Oğuz Boyu'ndan biri olan Büğdüz'den alan yapı, Anadolu Selçuklu mimarisine özgü kubbe ve mihrap detaylarıyla öne çıkıyor.

"Mescit çevresinde butik mesire alanı oluşturulacak"

Mescidin 8 asır boyunca kervanlar ve yolculara hizmet veren önemli bir yapı olduğunu belirten Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, restorasyon sonrası mescidin özgün yapısına uygun şekilde korunduğunu ifade etti. Proje kapsamında ayrıca, mescidin etrafındaki yaklaşık 3 dönümlük alan tapulaştırılarak sosyal donatılarla zenginleştirileceğini söyleyen Erdoğan, yapılan yeni düzenlemelerle vakıf çeşmesi, tuvalet, abdest alma yerleri, kamelya ve yeşil alanlar eklenerek, mescit çevresinde butik bir mesire alanı oluşturulacağını belirtti.

"Tarihi mirası yaşatacağız"

Erdoğan, "Geçmişten günümüze emanet olan bu yapıyı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büğdüz Mescidi ve çevresinde yapılan bu düzenlemelerle, hem tarihi mirası yaşatacağız hem de bölge halkının ve yolcuların faydalanabileceği aktif bir alan sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Selçuklu, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Büğdüz Mescidi Restore Edildi - Son Dakika

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