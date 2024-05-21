Burdur'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Yemeklerle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Yemeklerle Başladı

Geniş Video İzle

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, protokol üyelerinin ve turistlerin develer eşliğinde kortej yürüyüşü sonrasında Baki Bey Konağı'nda yöresel coğrafi işaret alan yemeklerin ikram edilmesi ile başladı. Türk mutfağı konusunda farkındalık oluşturmak, markalaşmak ve Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel özelliklerini yurt içi ve yurt dışında vurgulamak, bilinirliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Burdur'da develer eşliğinde protokol üyeleri, turist kafileleri ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

21.05.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası yöresel yemeklerin tanıtılması ile başladı

Protokol ve turistler develerle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi

BURDUR - Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, protokol üyelerinin ve turistlerin develer eşliğinde kortej yürüyüşü sonrasında Baki Bey Konağı'nda yöresel coğrafi işaret alan yemeklerin ikram edilmesi ile başladı.

Türk mutfağı konusunda farkındalık oluşturmak, markalaşmak ve Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel özelliklerini yurt içi ve yurt dışında vurgulamak, bilinirliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Burdur'da develer eşliğinde protokol üyeleri, turist kafileleri ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Gazi Caddesi üzerinde başlayıp Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş Tarihi Baki Bey Konağı'nda son buldu.

Baki Bey Konağı'na gelen katılımcılara burada coğrafi işaretli Gölhisar kavurması, keşkek, ceviz ezmesi, haşhaş helvası ve ceviz çorbası ikram edildi.

Programda açılış konuşması yapan Burdur İl Kültür Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Burdur'un coğrafi işaretli ürünlerini, lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurguladı. Gürsoy konuşmasında, "Türk Mutfağı Haftası Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülük ettiği, bu yılın üçüncüsünü kutladığımız, yerel lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtmayı amaçladığımız, mutfağımızı tanıtmayı amaçladığımız bir hafta. Bizler Burdur olarak Burdur'umuzun coğrafi işaretli ürünlerini, lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bölgemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmak amacıyla bir program düzenledik. Programımız 4 gün boyunca sürecek" dedi.

Programda konuşan Vali Türker Öksüz ise, "Tarım ve hayvancılık şehri olarak anılan ilimizde coğrafi işaret almış, önemli tatlarımız var. Süt ve hayvansal ürünleri sağlıklı ve organik şekilde üreterek, genleri işin içine sokarak çevreye saygılı tarım stratejisi ile bu alanda ülkemize örnek olabileceğinizi düşünüyorum. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle Teke yöresinin başkenti Burdur'umuzun ceviz çorbası, Gölhisar kavurması, Burdur şiş köftesi, keşkek, sarma aşı, pişi, su böreği ve hamursuz gibi yemeklerin yanı sıra olmazsa olmaz içeceğimiz çay ikram ederek gelen misafirlere kültürümüzü tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya'dan Türk Mutfağı Haftası'na katılmak için gelen Başkurdistanlı Giuzel Khaibullina, "Biz Başkurdistanlıyız. Antalya'da yaşıyoruz. Buraya ekip olarak kendi kültürümüzü de tanıtmak amacıyla geldik. Tabii hepimiz Türk'üz. Burdur'u tarihi bir şehir olarak bulduk. Yemekler bizim yemeklerimize benziyor. Biz Türkiye'de kendi kültürümüzü de tanıtmak amacıyla her yıl mayıs ayı sonunda Sabantoy Bayramı kutlaması yapıyoruz. Cumhuriyet günü kutluyoruz, Türk festivallerine katılıyoruz" dedi.

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması katılmak için Fethiye'den gelen Marina Kelleci ise, "Ben aslında Çuvaşistanlıyım ama 6 senedir Fethiye'de yaşıyorum. Türkiye'yi çok güzel buluyorum ve çok seviyorum. Özellikle denizi, insanları, mutfağı çok güzel. Burada tattığım yemekler çok lezzetliydi ama en çok keşkeği sevdim. Çünkü o daha doğal. Gölhisar Kavurması ve ayranı da güzeldi. Ayranı çok seviyorum. Burdur bana ilginç geldi bana. Daha çok gezemedik ama tarihi yerlerini gezmek istiyorum. Tarih benim çok ilgimi çekiyor" şeklinde konuştu.

Türk Mutfağı Haftası programı, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak farklı etkinlikler ile devam edecek.

Kaynak: İHA

turist, Burdur, Yemek, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Burdur'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Yemeklerle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:42 Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Yemeklerle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement