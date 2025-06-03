Bursa'da Bahar Konseri

Bursa'da, Kirmasti Müzik Topluluğu tarafından "Baharı Şarkılarla Yaşa" konseri düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin destekleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Gülsüm Aydoğdu Anafarta yönetti.

Konserde sahne alan koro ve solistler, Türk Sanat Müziği'nden seçme eserlerle performanslarını sergiledi.

Konserde, "Son Mektup", "Bir Demet Yasemen", "Kaderimde Hep Güzeli Aradım", "Gizli Aşk" ve "Gözleri Aşka Gülen" gibi eserler Bursalı sanatseverler eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solist, şef ve koro müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.