Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı - Son Dakika
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Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı

14.03.2022 11:19
Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senarist, yazar, yönetmen ve sanatçıların yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi'nin seçmeleri büyük ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senarist, yazar, yönetmen ve sanatçıların yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi'nin seçmeleri büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ öncülüğünde ve "Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa" teması kapsamında "Sinema ve Televizyon Akademisi" projesi hayata geçirildi.

Senarist, yapımcı ve yönetmen Birol Güven yönetiminde hazırlanan akademide, oyunculuk, senaristlik veya kamera arkası gibi alanlarda kendini göstermek isteyen her yaştan katılımcılar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki seçmelere katıldı. 16 yaş ve üzeri herkesin kayıt yaptırabildiği ön elemelerde 1026 kişi yer aldı.

Birol Güven'in yanı sıra Aşkın Şenol, Nazım Kerkez ve Emre Kavuk gibi usta isimlerin yer aldığı Mint Akademi eğitmenleri, katılımcıları yüz yüze ve gruplar halinde izledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da takip ettiği ön elemelerde canlandırma yapmaları, şiir veya şarkı seslendirmeleri istenen katılımcılar heyecanlı anlar yaşadı. Ön elemeleri geçerek seçilecek 150 kişi, alanında uzman eğitimcilerden yeni nesil oyunculuk, senaristlik ve yazarlık, kısa film atölyesi, sinema kültürü ve kurgu-ses-miksaj-renk başlıkları altında eğitimler alacak.

Hafta sonları günlük 4 saat olmak üzere toplam 96 saat planlanan eğitimlerin sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek. Program dahilinde set ziyaretleri ve setlerde atölye çalışmaları da yapılacak. Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi'nde, Güven'in yanı sıra Zeyno Günenç, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun gibi ünlü oyunculardan oluşan Mint Akademi eğitimcileri yer alacak.

Bursa'da sinema ve tiyatronun altyapısını oluşturacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Birol Güven'in, alanında marka olduğunu, yapılan iş birliği neticesinde Sinema ve Televizyon Akademisi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Bursa'nın ve Bursalıların ciddi kültürel altyapıya sahip olduğunu aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Akademi 4 ay boyunca devam edecek. Eğitim alacak kişiler profesyonel oyuncularla birlikte dizi ve film setlerinde yapılacak uygulamalı atölye çalışmalarına, oyun kritiklerine, tecrübe paylaşımlarına katılma fırsatı elde edecek. Ciddi yetenekler olduğunu ön elemelerde görmüş olduk. Eğitim sonunda büyük bir salon programında, eğitim alan öğrencilerin ürettiği oyun ve kısa film gibi çalışmaları izleyeceğiz. Bu tür çalışmalar şehrimizde ciddi sinema ve tiyatro altyapısı oluşmasına katkı sağlayacaktır. Akademiyle, yeteneği içinde barındıran insanlara ışık tutmak istedik. İçindeki heyecanı dinleyerek elemelere katılan herkese teşekkür ediyorum."

"Güzel bir başlangıç yapıyoruz"

Birol Güven ise Bursa'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sinema ve Televizyon Akademisi'ne ilginin yoğun olduğunu, nitelikli insanların başvuru yapmasının da sevindirici olduğunu kaydeden Güven, sinemanın birçok unsurunu çalışacaklarını bildirdi.

Temel tiyatro ve sinema eğitimi verileceğini ve işin dijital yönünü de ele alacaklarına değinen Güven, "Hevesli insanlardan korkarım ama Bursa'da hevesli değil talep eden insanlar var. Türkiye'nin ve dünyanın kültürüne katkıda bulunan gençlerin yetişmesine vesile olacağız. Hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu konuda çok tecrübemiz oldu. Çok değerli insanlarla yola çıkarak güzel noktalara geldik. Bursa Büyükşehir Belediyesine de desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı
Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı
Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı
Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı

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Birol Güven, oyunlar, Sinema, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da sinema ve televizyon akademisi seçmelerine binden fazla kişi katıldı - Son Dakika
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