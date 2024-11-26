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Kültür Sanat

Cam Sanatı Sergisi ASO'da

ASO'da açılan cam sanatı sergisinde, sanatçılar cam işlemesi gösterdi, eserler sergilendi.

26.11.2024 16:45
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Sanayi ve cam sanatı ASO'da buluştu

ANKARA - Ankara Sanayi Odası'nda cam ve cam ürünleri sanayi meslek komitesinin katkılarıyla açıldı.

Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisine Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile üfleme cam sanatçısı Feridun Pekeş katıldı. Sergide Pekeş, camdan yaptığı eserleri sergileyip, sergiye gelen misafirlere cam işlemesinin nasıl yapıldığını gösterdi. Sergideki misafirler cam sanatçısı Pekeş öncülüğünde cam işleme deneyimi yaşadılar. Sergide pekeş'in eserlerini satın almak isteyen misafirler satın aldı.

"Amacımız sanayi ve sanatın bir araya gelmesini sağlamak"

Atık camları topluma kazandırdığını ve cam sanatının unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarının arasında olduğunu söyleyen Pekeş, "Burada bulunma amacımız sanayi ve sanatın bir araya gelmesini sağlamak. Sanayi odasında cam sanatını uygulamalı olarak gösterip sergisini yapmış olduğumuz. Tabii bu konuda katkılarından dolayı sanayi odası başkanımıza can komitesi başkanlarımıza, üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz camı eriterek işliyoruz, cam sanatı unutulmaya yüz tutmuş sanat dalları arasındadır. Bu bakımdan da önemli çünkü bir sonraki yeni nesillere sizlere aktarmak adına sanatımızı ön planda her yerde sevgilerimizi tanıtımlarımızı yaptık. Cam sanatlarının derslerini vererek bir sonraki nesiller yine devamını sağlamak açısından dersler veriyoruz. Bu anlamda baktığımızda günümüzde unutulmayı yüz tutmuş sanatları aslında bir bakıma kurtardık sayılır. Çünkü yetiştirdiğimiz insanlar da bu işi yapmaya başladı ve verimli olarak onlarla eğitim veriyor. Sanayi anlamında da biz aslında atık camları bile topluma kazandırıyoruz el yapımı olan işte önce kültürümüzü yansıtacak şekilde lale, nar bu tarz ürünlerle çalışıyoruz. Onun haricinde de figürler, takılar şu an sergide birçoğunu göreceksiniz. Elinden geldiğince renk kullanmaya çalıştım" diye konuştu.

"Her zaman sanatı ve sanatçıları desteklemeyi önemsiyoruz"

Sanayinin ve sanatın birbiriyle bağının olduğunu dile getiren Ardıç, sanat estetiğinin sanayicilere yeni bakış açısı kazandırdığını dile getirdi. Sanayi ve sanatın birbirinden uzak gibi göründüğünü kaydeden Ardıç, "Sanatın oluşturuculuğu ve yeniliği biz sanayicilere yeni bakış açıları kazandırır. Fonksiyonelliğe odaklanan ürünlerin, estetik açıdan çekici hale gelebilmesi sanayi ve sanat arasındaki ilişkiyle olur. Sanayi, ekonomik kalkınmamızın temel itici gücü olurken, sanat ise ruhumuzu besler; her ikisi de toplumsal refaha giden yolun temel taşlarıdır. Biz Ankara Sanayi odası olarak, sanayi ve sanatın birlikteliğinin, toplumumuzu daha oluşturma, yenilikçi ve estetik bir geleceğe taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Onun için de her zaman sanatı ve sanatçıları desteklemeyi önemsiyoruz. Odamızda bu güzel sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha belirtip, tüm sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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