Çanakkale'de 110 yıllık 'Zafer' coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çanakkale'de 110 yıllık 'Zafer' coşkusu

Çanakkale'de 110 yıllık 'Zafer' coşkusu Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı.

12.03.2025 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 110 yıllık 'Zafer' coşkusu

ÇANAKKALE - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı. Çimenlik Kalesi içindeki açılış töreninde büyük coşku yaşandı.

'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 110 yıl önce, 8 Mart gecesi boğaza döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın gidişatını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.

Kutsal emanetler yola çıktı

Daha sonra halk oyunları ve mehter gösterisi sergilendi. Şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, zaferin kazanıldığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Vali Ömer Toraman tarafından bu yıl Ankara'ya götürecek olan atletler Mehmet Serbes ve Nihal Akman'a teslim edildi.

Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Zafer coşkusunu yaşadı. Valilik önünde düzenlenen törende ise, atletler, emanetleri Ankara'ya götürmek için 28'inci 'Zafer Koşusu'na başladı. Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İHA

Zafer Haftası, Çanakkale, 18 Mart, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de 110 yıllık 'Zafer' coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
Ece Gürel’in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım

20:29 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
09:11 Survivor Almeda’nın yürek sızlatan istismar hikayesi Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi
09:03 İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek
08:51 Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
08:37 Müge Anlı’nın Adana şivesi ile imtihanı Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
08:37 Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
08:14 Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
08:09 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 22:32:11. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 110 yıllık 'Zafer' coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.