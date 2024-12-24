Çanakkale'de 859 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çanakkale'de 859 Bin Ziyaretçi

Çanakkale'de müze ve ören yerlerini 2024'te 859 bin kişi ziyaret etti, Troya başı çekti.

24.12.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de müze ve ören yerini 859 bin 624 kişi ziyaret etti

Çanakkale'deki Müze ve Ören Yerleri Turizmin Gözbebeği Oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2024 yılının 11 ayında müze ve ören yerini 859 bin 624 kişi ziyaret etti.

Çanakkale Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olmaya devam ediyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 11 ayda müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısı açıklandı.

Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Troya Ören Yeri'ni 349 bin 577, Troya Müzesi'ni 248 bin 283, Assos Ören Yeri'ni 221 bin 872, Aleksandrea Troas Antik Kenti'ni 22 bin 631 ve Apollon Smintheion Tapınağını ise 17 bin 261 kişi olmak üzere toplam 859 bin 624 kişi ziyaret etti.

Çanakkale'de, Turizm İşletme ve Basit Konaklama Belgeli Tesislerinde, 11 ayda 1 milyon 124 bin 625 kişi konakladı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de 859 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 00:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 859 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.