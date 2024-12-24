Çanakkale'de 859 Bin Ziyaretçi

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Çanakkale'de müze ve ören yerini 859 bin 624 kişi ziyaret etti

Çanakkale'deki Müze ve Ören Yerleri Turizmin Gözbebeği Oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2024 yılının 11 ayında müze ve ören yerini 859 bin 624 kişi ziyaret etti.

Çanakkale Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olmaya devam ediyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 11 ayda müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısı açıklandı.

Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Troya Ören Yeri'ni 349 bin 577, Troya Müzesi'ni 248 bin 283, Assos Ören Yeri'ni 221 bin 872, Aleksandrea Troas Antik Kenti'ni 22 bin 631 ve Apollon Smintheion Tapınağını ise 17 bin 261 kişi olmak üzere toplam 859 bin 624 kişi ziyaret etti.

Çanakkale'de, Turizm İşletme ve Basit Konaklama Belgeli Tesislerinde, 11 ayda 1 milyon 124 bin 625 kişi konakladı.