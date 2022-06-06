Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi

06.06.2022 11:14

Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi Elazığ Belediyesi tarafından tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar bir yandan çevreyi temizledi bir yandan da doyasıya eğlendi.

Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar bir yandan çevreyi temizledi bir yandan da doyasıya eğlendi.

Elazığ Belediyesi, Çevre Koruma Haftası çerçevesinde çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Tur otobüse binen tescilli maskotlar İklim ve Yağmur, şehir turu atarak belirli konaklama alanlarında çocuklarla bir araya geldi. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar daha sona çevreyi temizledi. Çeşitli yarışmalar düzenlenen etkinlikte çocuklara hediyeler de dağıtıldı. Etkinliğin 3 gün daha devam edeceği kaydetti.

Dünyada ve ülkede yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Elazığ Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Zühal Ekmen, "Çevre sorunları doğa için büyük bir tehdittir. Bu sebeple biz Elazığ Belediyesi olarak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın ilimiz, çevremiz ve doğamız için bizlere verdiği destek ve talimatlarla yeni atık su arıtımın kurulumu, çöpten elektrik enerjisi üretimi ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca sıfır atık çerçevesinde ambalaj atıklarının, atık pillerin, ömrünü tamamlamış plastiklerin toplanması konusunda ve geri dönüşümü için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Çevre haftasında belediyemiz olarak yapmış olduğumuz bir diğer çalışma ise tur otobüsümüzle düzenlenen Elazığ'ın tescilli maskotları İklim ve Yağmur ile birlikte bu gün şehir turu yapıldı. Konaklama alanlarında çocuklarla bir araya gelinerek çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlendi. Çevre bilincini oluşturmak için yapılan çalışmalar çerçevesinde tüm çocuklarımıza çeşitli hediyeler verildi. Çevre bilincinin sadece Çevre Haftası'nda değil her gün çevre haftasıymış gibi çevreyi temiz tutması gerektiği aşılandı. Etkinlikler 3 gün boyunca belediye tartından devam edecektir. Sağlıklı bir yaşam için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" dedi.

Maskotları çok sevdiklerini belirten çocuklar doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi
Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi
Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi
Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi

YORUMLAR
500
Diyetisyen Uç, 'Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir' Diyetisyen Uç, 'Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir' Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü
Kaynak: İHA

Çevre Koruma Haftası, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
10:51 Üzerinden minibüs geçmişti! İdrar kanalı kopan 5 yaşındaki çocuk zorlu operasyonla sağlığına kavuştu
10:50 İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü etkinlik yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı! Eğitim İş'ten sert tepki
10:48 Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz
10:46 Türk bilim insanını endişelendiren sorun: Papağanlar kumru gibi her yere dağılabilir
10:35 58 yaşındaki Avşar kızı Kıbrıs'ta bikinili görüntülendi
10:24 Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un yıldızını gözüne kestirdi! Görüşmeler yapılıyor
10:24 Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor
10:21 Adana'da yaşanan "Lan" cinayeti zanlıları kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 11:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklar hem çevreyi temizledi, hem de eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement