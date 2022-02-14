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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü" konseri verecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü" konseri verecek

14.02.2022 14:27
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü" konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Sevgililer Günü" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Sevgililer Günü" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eray İnal'ın yöneteceği konser, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 18 Şubat Cuma saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Konserin solisti Marin Gheras, ÇDSO ile "Shape of my heart", "Lonely Shepherd", "The Godfather" gibi eserleri seslendirecek.

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Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Çukurova, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'Sevgililer Günü' konseri verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü" konseri verecek - Son Dakika
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