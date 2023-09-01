Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde ''Uluslararası En İyi Oyuncu'' ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde ''Uluslararası En İyi Oyuncu'' ödülüne layık görüldü

Demet Özdemir\'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali\'nde \'\'Uluslararası En İyi Oyuncu\'\' ödülüne layık görüldü
Son Güncelleme: 01.09.2023 14:54

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir ''Uluslararası En İyi Oyuncu'' ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak için bu sabah Venedik'e uçan Özdemir, havaalanında görüntülendi.

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 2 Eylül'de 21'incisi düzenlenecek olan Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir, 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü layık görüldü.

TÖRENE DAVET EDİLDİ

Adım Farah dizisindeki performansıyla alkış toplayan Demet Özdemir'in başarısı sınırları aştı. Güzel oyuncu, İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulan ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nden davet aldı.

Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü

TEK ÖDÜL OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demet Özdemir, "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almak için bu sabah Venedik'e uçtu. Kineo Ödül Töreni, İzleyiciler ve jüri tarafından belirlenen tek ödül olma özelliği taşıyor.

Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Kültür Sanat

Venedik Film Festivali, Demet Özdemir, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde ''Uluslararası En İyi Oyuncu'' ödülüne layık görüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan, tutuklu vekil Can Atalay için özgürlük çağrısı
15:47 Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali
15:34 Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı
15:07 Kuralar çekildi! İşte Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri
14:54 Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde ''Uluslararası En İyi Oyuncu'' ödülüne layık görüldü
14:51 Adalet Bakanı Tunç, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddiasını yalanladı
14:49 Beşiktaş ve Galatasaray, Berat Özdemir için karşı karşıya! Milli futbolcu, Türkiye'ye geri dönüyor
14:29 Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
14:26 Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de genel bir ishal salgını olduğundan söz etmek mümkün değil
14:25 Karısını öldüren adamın ilk ifadesi: Başkasıyla olan ilişkisi yüzünden tartıştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 15:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde ''Uluslararası En İyi Oyuncu'' ödülüne layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement