Denizli\'de Cam Bienali Defilesi

Denizli'de bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde, cam aksesuarlar, eşyalar ve camdan eserlerle süslenen giysilerin sergilendiği bir defile sunuldu.

Pamukkale Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs'ta ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan bienalde, yerli ve yabancı sanatçılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Camın görsel bir şölene dönüştüğü binealde, "cam elbise" defilesi yoğun ilgi gördü.

35 sanatçının birbirinden farklı konseptlerde hazırladığı cam eserler giysilerin üzerinde adeta hayat buldu.

İzleyicilerin zaman zaman alkışlarla destek verdiği defilede, camdan aksesuarlar, eşyalar, yelek, maske, Kızılderili başlığı ve camdan yapılmış Adana portakal çiçeği, üzüm salkımı ve şahmeranla süslenmiş giysiler sergilendi.

Bienal, yarın sona erecek.???????