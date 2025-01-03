Devlet Desteğiyle Hayvancılık Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Devlet Desteğiyle Hayvancılık Başarı Hikayesi

Düzce'de Metin çifti, inekle başladıkları hayvancılıkla devlet desteğiyle sürü sahibi oldu.

03.01.2025 11:48
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Düzce'de yaşayan Habip ve Zehra Metin çifti, bir inekle başladıkları hayvancılıkta devlet desteğiyle sürü sahibi oldu.

Köy hayatını seven 3 çocuk sahibi veteriner 39 yaşındaki Habip ile ev hanımı 38 yaşındaki eşi Zehra Metin, 2022 yılında Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyünde dedelerinden kalan 8 dönümlük araziye ahır kurarak hayvancılığa başladı.

Sonraki süreçte bu alanda ilerlemek isteyen çift, Tarım ve Orman Bakanlığının "Hastalıktan Ari İşletmeler Projesi"ne başvuru yaparak 20 gebe düve desteği aldı.

Ahırı 200 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğe dönüştüren ve süt sağım makineleri alan çift, 2 yılda hayvan sayısını 84'e çıkardı.

"Devlet desteği bizim için lokomotif oldu"

Habip Metin, AA muhabirine, ailesinin hayvancılıkla ilgilenmesi dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren bu alana ilgi duyduğunu söyledi.

Hayvan sevgisinin veterinerlik mesleğini seçmesinde etkili olduğunu anlatan Metin, bir süre bu alanda çalıştıktan sonra eşinin de desteğiyle hayvancılığa yöneldiklerini kaydetti.

Metin, 2 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, "Benden önce babam, dedem burada hayvancılık yapmışlar. 2020 yılından bu yana burada süt üretimi yapıyoruz. Öncesinde ufak çaplı besicilik yapıyorduk. 2022 yılında devlet desteğiyle yüzde 50'si hibe olmak üzere 20 gebe düve aldık. Devlet desteği bizim için lokomotif oldu. Gebe oldukları için 20 de buzağımız oldu. Hayvan sayımızı 200'e çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.

Destekten sonra hayvan sayılarında ciddi artış olduğunu belirten Metin, şöyle devam etti:

"Aldığımız hayvanlardan çok memnunuz. Katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Devlet desteği olmadan çok zor, bu anlamda devletin bu alandaki desteklerinden memnunuz. En büyük karımız yeni doğan buzağılarımız, onlara çocuklarımız gibi bakıyoruz. Bakmadan ilgilenmeden olmuyor. Bakıyoruz karşılığını da alıyoruz. Sevgisiz olmuyor. 'Sadece hayvan bakayım, para kazanayım.' derseniz olmaz. İşin içine sevgi katmanız gerekiyor."

Metin, günlük süt üretimlerinin 1 tonun üzerinde olduğunu ifade ederek, "Hayvancılığı kesinlikle tavsiye ediyoruz fakat bu iş, emek ve özveri istiyor. İyice araştırıp fizibilite yapsınlar, doğru yerde doğru yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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