Devlet sanatçısı Gülsin Onay genç piyanistlerin geleceğine ışık oluyor - Son Dakika
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Devlet sanatçısı Gülsin Onay genç piyanistlerin geleceğine ışık oluyor

17.04.2022 11:23
Devlet sanatçısı Gülsin Onay genç piyanistlerin geleceğine ışık oluyor

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, sanatta ilerlemek isteyen gençlere deneyimlerini aktararak ışık tutuyor.

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, sanatta ilerlemek isteyen gençlere deneyimlerini aktararak ışık tutuyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Piyano Günleri'ne katılmak amacıyla Eskişehir'e gelen Onay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Onay, bu etkinlik için 16 üniversite öğrencisiyle atölye çalışması yaptığını belirterek, genç piyanistlerin yeteneklerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir'de bulunmaktan ve dinleyenlerle, öğrencilerle müziği paylaşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Onay, "Bu yılki Uluslararası Piyano Günleri'nin içeriği inanılmaz zengin. Konserler, konferanslar, atölye çalışmaları... Gün boyu devam eden adeta bir piyano şenliğe olmuş. 18 Nisan'da açılış konserini vereceğim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Onay, gençlerle bir arada bulunmanın kendisi için çok değerli olduğunu anlatarak, atölyelerde gençlere çok hassas yaklaştığını bildirdi.

Gençlerle çalışmanın kendisine enerji verdiğini aktaran Onay, şöyle devam etti:

"5 kıtada 82 ülkede çok önemli salonlarda, çok büyük orkestralarla, şeflerle konserler verdim. Ödüllerim oldu. Dinleyicilerle buluştum. Tarafıma birçok unvan layık görüldü. Hepsi benim için çok değerli. Bundan sonra öğrencilerimle, gençlerle bir araya gelmek, onlara birikimlerimi aktarmak istiyorum. Bu gelenek devam etsin. Türkiye'nin her yerinde gençlerle buluşmaya devam ediyorum. Bunu da kendime bir görev olarak görüyorum. Onların geleceği için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

"İlk çevrim içi konserim 1 milyona yakın kişiye ulaştı"

Gülsin Onay, Kovid-19 salgını döneminin herkes için olduğu gibi sanatçılar açısından da sıkıntılı geçtiğine değinerek, sürecin aynı zamanda toparlanma, iç hesaplaşma ve yaratıcılık bakımından etkili olduğunu kaydetti.

Salgının ardından toparlanma sürecine girildiğini anımsatan Onay, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Toparlanıyoruz. Şimdi her şey açıldı. İnşallah yavaş yavaş normale de dönecek. Bu süreçte repertuvarıma yeni şeyler kattım. Hep çalıştım. İlk günden itibaren canlı yayın konserleri yaptım evimden. İlk çevrim içi konserim 1 milyona yakın kişiye ulaştı. Daha sonra her pazar ve önemli günlerde konserler verdim. Öğrencilerle buluştum. Belki hiç o güne kadar konsere gitmemiş, oturduğu yerde bir bilgisayar aracılığıyla ilk defa konserimle karşılaşmış kişileri de kazandım."

Onay'ın yarın akşam AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde vereceği konserle başlayacak 3. Uluslararası Piyano Günleri, 22 Nisan'a kadar sürecek.

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Anadolu Üniversitesi, Gülsin Onay, Üniversite, Eskişehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet sanatçısı Gülsin Onay genç piyanistlerin geleceğine ışık oluyor - Son Dakika


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