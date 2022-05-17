Devlet Tiyatrolarının oyun yazma yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı

Devlet Tiyatroları "3. Yerli Yazarlar Buluşması" ve "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın" adlı oyun yazma yarışmasında ödül almaya hak kazanan yazarlara ödülleri verildi.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül töreni Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Türk dram edebiyatına yeni yazarlar ve yeni eserler kazandırmak üzere farklı başlıklarla, farklı projelerle arayışlarını devam ettirdiğini söyledi.

Türk tiyatrosunun yerli yazar-yerli eser yönünü güçlendirmek için çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirten Özkan, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" temasını çok başarılı bulduğunu ve bu temanın kendisini çok heyecanlandırdığını bildirdi.

"Bilim, sanat ve savaşlarda kadınlarımız" gibi açılan alt başlıklar ile yazarın tercihine göre üretilen eserlerin "edebi kurul" tarafından değerlendirilerek ödül alan yazarların belirlendiğini aktaran Özkan, bu eserleri sahnede görmeyi merakla beklediğini vurguladı.

Ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenen yeni yazar ve yeni eser kazandırma amaçlı bir diğer projeyi de takdir ederek yeni yazarlara verilen teşvikin önemini vurgulayan Özkan, bir yönüyle Türk dram edebiyatını, bir yönüyle de Türk tiyatrosunu geliştiren bu tarz projelerle her zaman buluşmak temennisinde bulundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yazarlarla ilgili yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu ifade ederek, Türk tiyatrosunun yerli yazarlarla yükselebileceğini, gelişebileceğini ve büyüyebileceğini belirtti.

Kurt, yerli yazar sayısının uzun zamandır repertuvarda artırılmaya özen gösterildiğini, bunu yaparken yazarları teşvik etmek, repertuvarı zenginleştirmek ve yalnızca bilinen yazarların eserlerini değil, yeni ve yerli yazarların eserlerini de sahnelere taşımak amacıyla yola çıkıldığını aktararak, bu yolda desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başarılı bulunan yazarlara ödülleri takdim edildi. 3. Yerli Yazarlar Buluşması kapsamında ödül almaya hak kazanan yazarlar şöyle:

2019-2020 sezonu:

1. İzmir DT, "Arf Sabiti" oyunu yazarı Feraye Şahin

2. İzmir DT, "Moira'nın Gece Döngüsü" oyunu yazarı Erkan Canlı

3. Ankara DT, "Lüküs Hayat" oyunu yazarı Ekrem Reşit Rey

4. İstanbul DT, "Uçmak (Hezarfen Ahmed Çelebi)" oyunu yazarı Ömer F. Oyal

5. İstanbul DT, "İyi Şanslar" oyunu yazarı A. Okday Korunan

6. Diyarbakır DT, "Kostümlü Rüzgar" çocuk oyunu yazarı Yasin Yürekli

7. Sivas DT, "1919: Şafak" oyunu yazarı Asiye Demet Köse-Volkan Ateş Gündüz

8. Diyarbakır DT, "Yardımcı Aranıyor" oyunu yazarı Emine Erdem Alpyürük

9. Adana DT, "Bir Kümes Hikayesi" çocuk oyunu yazarı Hilmi Zafer Şahin

2020-2021 sezonu:

10. Ankara DT, "Aşık Veysel" oyunu yazarı Osman Nuri Ercan

11. Ankara DT, "Yunus Diye" adlı çocuk oyunu yazarı Erdal Ozan Metin

2021-2022 sezonu:

12. Konya DT, "Kadınlar İstasyonu" oyunu yazarı Demet Bozkurt

13. Van DT, "Üç Yaşam Bir Öykü" oyunu yazarı Umut Özgün Tezbaşaran

14. İstanbul DT, "Yol" oyunu yazarı Ozan Uçar

15. İzmir DT, "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları" oyunu yazarı Umut Azdal

16. Konya DT, "Çemberin 6 Noktası" oyunu yazarı Onur Algın

17. Konya DT, "Kurbağa Vırak" çocuk oyunu yazarı Kutlay Akbal

18. Bursa DT, "Sonum Başlangıcımdır" oyunu yazarı Nurduran Duman

19. İstanbul DT, "Totem Felsefesi (Okuma Tiyatrosu)" oyunu yazarı Şahin Ünal

20. Van DT, "Siyabend ile Hece" oyunu yazarı Cem Düzova

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" adlı oyun yazma yarışmasında ödül almaya hak kazanan yazarlar:

1. "Holden'in Külkedileri" oyunu ile birincilik ödülü Abdullah Öztürk

2. "Neveser" oyunu ile ikincilik ödülü Nurten Meriçer

3. "Müzeci" oyunu ile üçüncülük ödülü Mehmet Yılmaz

4. "Halet" oyunu ile birinci mansiyon ödülü Elif Koç

5. "Umay'ın Çığlığı" oyunu ile ikinci mansiyon ödülü Hüseyin Erdoğan