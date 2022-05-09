Devrek yöresine ait 4 yeni türkü daha derlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Devrek yöresine ait 4 yeni türkü daha derlendi

09.05.2022 13:17
Devrek yöresine ait 4 yeni türkü daha derlendi

Zonguldak'ta son bir yıl içinde yapılan köy tarama çalışmalarında 4 yeni türkü daha gün yüzüne çıkarıldı.

Zonguldak'ta son bir yıl içinde yapılan köy tarama çalışmalarında 4 yeni türkü daha gün yüzüne çıkarıldı.

Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) bünyesindeki Devrek Kültürünü ve Türkülerini Araştırma Kurulu üyeleri, Devrek yöresine ait 4 yeni türküyü daha derledi.

Devrek Kültürünü ve Türkülerini Araştırma Kurulu Başkanı Mustafa Uzundal yaptığı açıklamada, Devrek'in kültür ve türkülerini gün yüzüne çıkartarak kalıcılığını sağlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunda da başarılı olduklarını aktaran Uzundal, "Son 8 yıl içinde Devrek'in 83 köyünden 62'sinde alan çalışması yaptık ve 70'in üzerinde türkümüzü gün yüzüne çıkardık. Bunlardan 30'un üzerindeki türkümüz TRT Repertuvar Kurulu'ndan geçti, sadece imza aşamasında bulunuyor. Bunlar da imzadan çıktıktan sonra resmi olarak 30-40 arasında Devrek türküsü TRT repertuvarında yer alacak. Bu da Devrek'imizin kültürü açısından önemli yer tutacak." diye konuştu.

Uzundal, son bir yıl içinde yaptıkları köy tarama çalışmalarında 4 yeni türküyü daha gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TRT repertuvarında hali hazırda resmi ve kayıtlı olarak Zonguldak'a ait 9 türkü var. Bunlardan 5'i Devrek, 2'si Ereğli, biri Çaycuma ve Zonguldak'a ait. İlerleyen süreçte bu rakam daha da artacak. Devrek'in Hüseyinçavuşoğlu köyünde 10 Şubat 1922'de yaşanan bir olay sonrasında yakılan ve 1946 yılında bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlara geçen 'Kiraz Aldım Dikmeden/ Tombulacık Halime'm' adlı türkümüzü 73 yıl sonra yaptığımız yoğun çaba, girişim, bilgi ve belgeler ışığında Devrek'imizin türküsü olarak tescillettik. Şimdi bütün radyo ve basın kuruluşlarında Devrek türküsü olarak çalıp okunuyor, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz."

Devrek'e ait ilk kez bir uzun havayı da gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Uzundal, "Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar sonucunda ilk kez Devrek'ten bir uzun havayı ortaya çıkardık. 'Çözdüğümü Kör Düğümü' adını taşıyan bu uzun havayı Yılanlıca köyünden Muharrem-Şenol Barutçu'dan derledik. Yine Tellioğlu köyünden Sevim Eğriyer'den 'Bahçelerde Yeşil Zerde', Yılanlıca köyünden Muharrem-Şenol Barutçu'dan 'Kalburu Astım Duvara', 'Bahçelerde Tüylü Nane' adlı türküyü de Bakırcılar köyünden Zeynep Kart ile Mehmet Tığ'dan derleyerek kültürümüze katmış olduk." bilgisini verdi.

Uzundal, kendilerine yol gösteren TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık'a da teşekkür ederek, Devrek'e ait bu türkülerin yanı sıra köylere ait mani, yerel ağız sözcükleri ile deyimleri de derleyip kayıt altına aldıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Sahipsiz köpeklerden korkup kaçan çocuk ağır yaralandı, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor Sahipsiz köpeklerden korkup kaçan çocuk ağır yaralandı, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor Kesikoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanvekili oldu Kesikoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanvekili oldu

Rüştü Onur, Araştırma, Zonguldak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devrek yöresine ait 4 yeni türkü daha derlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: Devrek yöresine ait 4 yeni türkü daha derlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement