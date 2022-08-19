Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi - Son Dakika
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Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi

19.08.2022 12:21
Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi

Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan ve yeşil su olarak bilinen Dicle Barajının altında kalan Antik Kent görüntülendi.

Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan ve yeşil su olarak bilinen Dicle Barajının altında kalan Antik Kent görüntülendi.

Eğil ilçesinde yeşil suyun altındaki gizemli dünya yolculuğu dalgıçlar tarafından gerçekleşti. Mağara evleri, hamam, kral mezarlarının yanı sıra çok sayıda insan eli ile kazılmış mağaraların bulunduğu Dicle Barajı altındaki Asurlara ait olan batık kent görüntülendi. Bu mağaralardan en dikkate değer olanı halk arasında "Mağara Şakoy" olarak bilinen ve vadide bahsedilen bu mağaraların tamamına yakını su altında bulunuyor. Diyarbakır'da Dicle Su Sporları Kulübü Derneğinden soğuk ve yeşil suların altındaki arkeoloji müzesine dalış yapan dalgıç eğitmenler, yeraltındaki zenginliği görüntüleyip fotoğrafladı.

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Kaynak: İHA

Dicle Barajı, Diyarbakır, Dicle, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi - Son Dakika
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