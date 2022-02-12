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Doğu'nun saklı güzelliği "Balık Gölü" çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Doğu'nun saklı güzelliği "Balık Gölü" çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı

12.02.2022 19:38

Doğu'nun saklı güzelliği "Balık Gölü" çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı Ağrı'da içerisinde kırmızı benekli alabalığı barındıran ve saklı cennet olarak nitelendirilen Balık Gölü'nde ilki düzenlenen Kış Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Doğu'nun saklı güzelliği "Balık Gölü" çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı

AĞRI - Ağrı'da içerisinde kırmızı benekli alabalığı barındıran ve saklı cennet olarak nitelendirilen Balık Gölü'nde ilki düzenlenen Kış Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü'nde, Taşlıçay Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kaymakamlığın desteğiyle etkinlik düzenledi. Yüzeyi tamamen buzla kaplanmış olan Balık Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezme şansı yakalayan vatandaşlar, Erzurum'dan gelen ekibin sergilediği cirit müsabakasını izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Ardından Diyadin Belediyesi "Kadın Çığlığı Erbani Grubu" çeşitli şarkılar söyleyerek festivale renk kattı. Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği ise yüzeyi tamamen buzla kaplı olan gölü kırarak dalış yapıp su altında video ve fotoğraf çekti.

Ağrı'nın çok büyük potansiyele sahip olduğunu ve Balık Gölü'nün de bunlardan biri olduğunu söyleyen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Kış mevsiminin ortasında ülkemizin doğa cennetlerinden bir tanesi olan Balık Gölü'nde çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Taşlıçay ilçemizin sınırlarında 2 bin 250 metre rakımda Türkiye'nin en yüksekteki tatlısu gölü burası. Gölü şu an göremiyoruz çünkü bu yılki iklim koşullarından dolayı tamamen buz tutmuş vaziyette. Bugün burada bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Gerçekten de çok keyifli oldu. Müzik dinletilerine katıldık, cirit müsabakaları gerçekleştirildi Erzurum'dan getirilen ekipler tarafından. Atlı kızaklarla dolmuş gölün üzerinde gezinti yaptık. Bizim bütün isteğimiz ve arzumuz buraların, bu doğal güzelliklerin tanıtılması. Hep söylediğim gibi Ağrı'nın çok büyük potansiyelleri var. Biz bu potansiyelleri hayata geçirmek istiyoruz. Buna dikkat çekmek için çok güzel bir kış etkinliği gerçekleştirdik. Çok önemli teknik bir faaliyet daha yapıldı. Profesyonel dalgıçlarımız gölün orta bölümünde yaklaşık 40 santimetre kalınlığındaki buzu keserek bir dalış gerçekleştirdi. Bundan sonraki gayemiz bölgemizde bu doğal yapıya zarar vermeden aynı zamanda tesisleşmeyi gerçekleştirerek daha fazla insanımızın bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak. Yazın zaten çok ciddi ilgi çeken bir yer burası ama bugün kışında buranın cennet gibi olduğunu göstermek istedik" ifadelerine yer verdi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ise, " Muhteşem bir kış festivali geçti. Etkinliklerimiz çok güzeldi. Halk oyunları oynandı, Erzurum'dan getirdiğimiz cirit takımı ile donmuş gölün üzerinde muhteşem bir cirit oyunu oynandı. Biz artık Balık Gölü'nü yaz ve kış etkinlikleri ile tanıtıyoruz. Burası aynı zamanda Türkiye'nin turizmine de katkı sağlayacak bir göl. " şeklinde konuştu.

Doğu'nun saklı güzelliği Balık Gölü çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı
Doğu'nun saklı güzelliği Balık Gölü çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı
Doğu'nun saklı güzelliği Balık Gölü çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı

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Balık Gölü, Taşlıçay, Erzurum, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Doğu'nun saklı güzelliği 'Balık Gölü' çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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