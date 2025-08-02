Düzce'de Rafting Keyfi

Düzce'de maceraseverler, Melen Çayı'nda rafting yaparak hem serinledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Düzce'de rafting yaparak serinlemek isteyenler, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na geldi.

Botlarını suya indiren adrenalin tutkunları, 16 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, sıcaklıktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın ettiğini söyledi.

Parkurdaki zorluk derecesinin su seviyesine göre arttığını belirten Tepe, ziyaretçilerin bölgeden memnuniyetle ayrıldığını kaydetti.

Tepe, hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle hafta sonu da hafta içi de yoğunluk yaşandığını aktararak, "İnsanların keyifli zaman geçirmesi bizleri mutlu ediyor." dedi.