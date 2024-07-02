Eczanede Kırkpınar köşesi kuruldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eczanede Kırkpınar köşesi kuruldu

Edirne'de bir eczacı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı hafta eczanesine Kırkpınar köşesi kurarak tanıtıma katkı sağladı. Eczanenin girişinde oluşturulan köşede, Kırkpınar'ı simgeleyen objeler yer alıyor. Güreş sevdalısı eczacı, davul-zurna ekibinin davetine iş yerindeki davuluyla eşlik ediyor. Eczacı, Kırkpınar'a katılmayan esnaflara destek çağrısında bulunarak ata sporumuzun daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtti.

02.07.2024 12:18
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Eczanede Kırkpınar köşesi kurdu

EDİRNE - Edirneli bir eczacı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı hafta eczanesine Kırkpınar köşesi kurdu.

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanıtımına katkı sağlamak ve kent esnafına örnek teşkil etmek amacıyla iş yerinin giriş kısmına Kırkpınar Köşesi oluşturan güreş sevdalısı Eczacı İbrahim Ay, davul-zurna ekibinin Kırkpınar davetine iş yerine koyduğu davul ile eşlik etti. Eczanenin girişinde oluşturulan köşede, ağa kıyafetli manken, davul-zurna, kıspet, ağanın altın kemeri, yağ ibriği ve kırmızı dipli mum gibi Kırkpınar'ı simgeleyen objeler yer alıyor.

1950 yılından beri Kırkpınar yağlı güreşlerini izlediğini söyleyen Edirneli güreş sevdalısı esnaf İbrahim Ay, kentteki esnafların Kırkpınar'a katılmadığını belirterek bu ata sporuna destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Her yıl geleneksel olarak Kırkpınar Köşesi hazırladığını belirten Ay, Kırkpınar'ı yansıtan davul, zurna, ibrik, kıspet, kemer gibi objelerle o heyecanı yaşadığını ve misafirlere tanıttığını ifade etti.

Kırkpınar köşesinin özellikle yabancılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve merak ettiklerini belirten Ay, "Onlara Ata sporu yağlı güreşi ve gelenekleri anlatıyoruz hoşlarına gidiyor. Hatta onlara Kırkpınar'ın tarihçesini anlatırken o tarafta doğduğunu da anlatıyoruz, şaşırıyorlar. Bu geleneğin uluslararası tanıtım kısmı zayıf kalıyor, daha fazla tanıtılmalı" ifadelerine yer verdi.

Her sene Kırkpınar'a davette 20 davulcu 20 zurnacının iş yerinin önüne geldiğini ve karşılıklı davul-zurna çaldıklarını söyleyen Ay, "Ben de davulumu çıkarırım. Onların karşısında davulumu çalarım. Bir nevi Kırkpınar orkestrasının şefi olurum. O da beni mutlu ediyor. Güzel bir Kırkpınar geçmesini istiyorum. İnşallah kazasız belasız yoğun bir Kırkpınar geçer" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eczanede Kırkpınar köşesi kuruldu - Son Dakika

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