Edebiyat dünyasının acı kaybı! Ölüm haberini oğlu duyurdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edebiyat dünyasının acı kaybı! Ölüm haberini oğlu duyurdu

Edebiyat dünyasının acı kaybı! Ölüm haberini oğlu duyurdu

Peru'nun başkenti Lima'da yaşayan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Vargas Llosa'nın vefat haberini oğlu Alvaro Vargas Llosa duyurdu. 1936 doğumlu olan ve 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak bilinen yazarın eserleri, sadece Latin Amerika'da değil, dünyada çok sayıda dile çevrildi ve büyük bir etki oluşturdu.

14.04.2025 10:47
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Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ve Latin Amerika edebiyatının onlarca yıl boyunca en büyük isimlerinden biri olan Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi oğlu Álvaro tarafından açıklandı. Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, babasının Lima'daki evinde hayatını kaybettiğini belirtti.

"NAAŞI YAKILACAK"

Vargas Llosa, babasının ölümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek." Llosa, yazarın isteği doğrultusunda babasının naaşının yakılacağını duyurdu.

Edebiyat dünyasının acı kaybı! Ölüm haberini oğlu duyurdu

VARGAS LLOSA KİMDİR?

Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1936 yılında Peru'nun Arequipa kentinde doğan ve gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa olan yazar, 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Latin Amerika'da özellikle 1960'larda başlayan "Latin Amerika Boom" hareketinin önemli temsilcilerinden olan Vargas Llosa, romanlarında genellikle Peru'nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işledi.

Vargas Llosa'nın eserleri sadece Latin Amerika'da değil, tüm dünyada çok sayıda dile çevrildi ve İspanyolca yazmasına rağmen Avrupa'daki entelektüel çevrelerde de büyük bir etki oluşturdu.

Yazarın öne çıkan eserleri arasında Kent ve Köpekler (La Ciudad y los perros), Yeşil Ev (La casa verde), Kıyamet Savaşı (La guerra del fin del mundo), Yaramaz Kızın Öyküsü

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Son Dakika Kültür Sanat Edebiyat dünyasının acı kaybı! Ölüm haberini oğlu duyurdu - Son Dakika

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