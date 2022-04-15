Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladı - Son Dakika
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Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladı

15.04.2022 14:25

Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladıEDİRNE Edirne'de 46. Turizm Haftası çerçevesinde tören düzenlendi.

Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladı

EDİRNE Edirne'de 46. Turizm Haftası çerçevesinde tören düzenlendi.

Her yıl 15-22 Nisan arası Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tunahan Yaykındağ'ın Turizm Haftası ile ilgili şiirini okudu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, günün önemini belirten bir konuşma yaptı. Türkiye'nin 2023'te 75 milyon turist ağırlamayı hedeflediğini belirten Soytürk, turizm faaliyetlerinden ise 65 milyar dolar gelir elde etmeyi planladığını aktardı.

Dinlenmek, eğlenmek, deneyimlemek, farklı yerler görmek amacıyla gerçekleşen insan hareketliliği olarak ifade edilebilecek olan turizm faaliyetlerinin hizmet sektörünün ana omurgasını oluşturduğunu belirten Soytürk, bu durumun diğer hizmet sektör kolları açısından da tetikleyici bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Balkan Halk Dansları Topluluğu ve Halk Oyunları Tiyatro Eğitimi Kültür Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Topluluğunun gösterilerini sunmasının ardından program sona erdi.

Halk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlenerek telefonlara kaydedildi. 46.Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladı
Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladı
Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladı

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Turizm Haftası, Atatürk Anıtı, Edirne, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 46. Turizm Haftası renkli görüntülerle başladı - Son Dakika


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