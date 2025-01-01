Efes\'te Yeni Gezi Rotası ve Tarihi Keşifler

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Efes Ören Yeri gezilebilir rotaları, ortaya çıkarılan tarihi alanları ve değişen giriş düzeniyle ziyaretçilere yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapan Efes, tarih öncesinden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu'nun zengin tarihini sergiliyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında yıl boyunca sürüyor.

Geçmişin en büyük turizm, ticaret ve liman kentlerinden biri olan Efes, 161 yıldır devam eden kazı çalışmalarıyla arkeoloji dünyasına katkı sağlıyor.

Antik kent, henüz tamamı ortaya çıkarılmamasına rağmen geçmişin izlerini bugüne taşıyan önemli bir merkez olarak ilgi görüyor.

Ören yerinde gezi rotası değişecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında ören yerinde düzenlemeler yapılıyor.

Yeni ziyaret alanları ve gezi rotası değişimi içeren çalışmaların Kasım 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Vedius Gimnazyumu'ndan başlayacak yeni rota, ziyaretçilere Efes Ören Yeri'ni daha önce hiç deneyimlemedikleri bir şekilde keşfetme fırsatı sunacak.

Stadyum Caddesi'nden yürüyerek stadyumu görebilecek olan ziyaretçiler, kentin merkezi olan antik tiyatrodan Liman Caddesi'nin görkemli sütunları arasından ilerleyecek, Liman Hamamı gibi önemli kompleks yapıları yakından inceleyebilecek.

"Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, AA muhabirine, yeni rotayla ziyaretçilere bambaşka bir deneyim sunulacağını söyledi.

Aybek, çalışmaların Stadyum Caddesi'nde yoğunlaştığını anlatarak, "Daha önce Efes'i ziyaret eden bir turist, artık çok daha farklı ve zengin bir gezi rotasıyla karşılaşacak." dedi.

Bu rota sayesinde Efes'te daha önce çok bilinmeyen yeni bir alanın ziyaretçilere açılacağını ifade eden Aybek, "Stadyum Caddesi'ndeki sütunlar ve zemin kaplamaları dönemindeki dokusuyla gün yüzüne çıkarıldı. Yeni planlanan giriş noktasından kentin kalbine, antik tiyatro ve Liman Caddesi ile kesişen çok önemli bir destinasyon oluşturduk. Caddenin kot düzenlemeleri ve devrik haldeki sütunların ayağa kaldırılmasıyla bu alan daha da zenginleşecek." diye konuştu.

Roma hamamı teknesi bulundu

Çalışmalar sırasında, Roma hamamlarında kullanılan ve "labrum" olarak adlandırılan anıtsal bir tekne bulundu.

Eserin, Efes'teki büyük hamamlardan birinde kullanıldığı ve sonradan bölgeye taşındığı değerlendiriliyor.

Aybek, esere ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Labrum, özellikle Roma döneminde hamamların süs havuzu olarak kullanıyordu. En güzel örneklerinden biri olan İmparator Nero'nun kullandığı labrum Roma'daki Vatikan Müzesi'nde sergileniyor. Efes'teki bu eser, büyük ihtimalle kendi özgün yerinde değil, çünkü kaidesi ve oturtulduğu zemine baktığımızda buraya sonradan taşındığını anlıyoruz. Uzmanların üzerinde yapacağı çalışmalarla bunu ilerleyen zaman içinde netleştirmeyi ümit ediyoruz. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra eseri ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz."