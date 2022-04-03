Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti

03.04.2022 10:51

Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın ettiELAZIĞ Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel manevi iklimi geniş kitlelerle buluşturulacak etkinlikler başlarken, vatandaşlar iftardan sonra ramazan çarşısını gezerek Abdurrahman Önül konserine akın etti.

Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti

ELAZIĞ Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel manevi iklimi geniş kitlelerle buluşturulacak etkinlikler başlarken, vatandaşlar iftardan sonra ramazan çarşısını gezerek Abdurrahman Önül konserine akın etti.

Elazığ'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerinin de startı verildi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından 11 başlıkta 100 vizyon proje arasında olan ve 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre merkezinde ramazan etkinliklerinin heyecanı başladı. Fuar ve Kongre Merkezinde başlayan etkinlikler çerçevesinde, edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri söyleşi programlarıyla, ulusal düzeyde milyonların beğenisini kazanmış sanatçılar ise dinleti programlarıyla Elazığlılarla buluşacak. Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, etkinliklere büyük önem gösterirken tasavvuf sanatçısı Abdurrahman Önül ise vatandaşlar bir araya geldi. Öte yandan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezinde Belediye tarafından vatandaşların hizmetine açılan Ramazan Çarşısında yöresel ürünler başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacaklar stantlar da kuruldu. Etkinliklerin ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 11 başlıkta 100 vizyon proje içerisinde yer alan fuar ve kültür kongre merkezinin açıldığını belirten Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, "Fuar ve Kongre Merkezimiz bundan sonra Elazığ'a çok uzun yıllar hizmet verecek şekilde hizmete açıldı. Bu mübarek ayın içerisinde olmamız nedeniyle belediyemiz tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çok özel bir program hazırlandı. Bu programları bir ay boyunca insanlarımıza sunmaya başladık. Ramazan ayının birinci gününden son gününe kadar her gün ulusal bazda sanatçılarımızla dolu dolu bir program düzenlenecek. Bu etkinlik içerisinde Hayati İnanç gibi hocalarımız Uğur Işılak, Cengiz Özkan, Orhan Akalmaz gibi sanatçılarımız olacak. Çocuklarımız için Hacivat - Karagöz gösterisi, Rafadan Tayfa tiyatrosu gibi çok özel ve önemli gösterilerimiz olacak. İnsanlar bu Ramazan ayının manevi iklimine uygun özelikle yatsıdan sonraki zamanlarını güzel geçirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Fuar ve kongre merkezimiz hem etkinliklerle hem de Ramazan sokağıyla hizmet vermeye başlamıştır. Belediyemizin vizyon projeleri içerisinde önemli birçok proje var. Bununla birlikte bu fuar kongre merkezi gibi meydanlar, yeni yaşam alanları gibi çok özel projeler olmasıyla birlikte, böylesine sosyal kültürel ve sanat etkinlikleri de insanlarımızın taleplerini karşılamaktadır. Deprem ve pandemi sonrası daha farklı bir ortam sunabilmek için vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermiş ve böylesine bir etkinliği hazırladık" ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti
Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti
Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti

YORUMLAR
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Abdurrahman Önül, Ramazan, Kongre, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti - Son Dakika


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