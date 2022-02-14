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Dağ keçileri drone ile görüntülendi - Son Dakika

Dağ keçileri drone ile görüntülendi

14.02.2022 13:57

Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçileri havadan görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçileri havadan görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, Murat Nehri havzasında görüldü.

Drone ile görüntülenen dağ keçilerine ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Palu Kaymakamı Tayfun Deli, ilçenin birçok bölgesinde dağ keçilerini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

"5 yıl öncesine kadar bu bölgelerde toplam 20 dağ keçisi tespit edilirken günümüzde ise bu sayı çok yükseldi." diyen Deli, Palu Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7 gün 24 saat dağ keçilerinin izlendiğini aktardı.

Deli, "Bu hayvanların yakınına kimse sokulmazken, güvenlik korucularımızca da kontrol ettiriyoruz. Bölgedeki avcıların bilinçli olması da nesli tükenmekte olan hayvanların sayısının artmasına neden oldu. Aynı zamanda bölge köylerimiz de bölgede tehlike arz eden her unsuru bizlere bildiriyor. Kaymakamlık olarak bizler de tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık." dedi.

Dağ keçileri drone ile görüntülendi
Dağ keçileri drone ile görüntülendi
Dağ keçileri drone ile görüntülendi
Dağ keçileri drone ile görüntülendi

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Murat Nehri, Hisarcık, Elazığ, Drone, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dağ keçileri drone ile görüntülendi - Son Dakika


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