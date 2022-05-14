Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor - Son Dakika
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Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor

14.05.2022 16:08

Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadın ekipleri tarafından kaldırım, sokak ve refüjlerine çiçek dikimi gerçekleştiriliyor.

Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadın ekipleri tarafından kaldırım, sokak ve refüjlerine çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Kadın eliyle güzelleşen kent, baharla birlikte rengarenk bir görünümü kavuşuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikle Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede oluşturulan kadın ekipleri, merkezde bulunan refüj, kavşak ve bulvarlara mevsim şartlarına uygun begonya çiçeği dikimi gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan kadınlar, daha güzel bir Elazığ için büyük emek sarfediyor. Kadın eliyle güzelleşen kent, baharla birlikte farklı bir görünümü kavuşuyor.

"Kadın elinin değdiği her yer cennet olur"

Çiçek diktiklerini belirten Nurcan Hulagü, "Etraf güzel ve temiz olsun diye uğraşıyoruz. Sabah saat 07.00 de başlayıp akşam saat 17.00'a kadar çalışıyoruz. Kadın elinin değdiği her yer cennet olur. Gülleri kazıyoruz, çiçek ekiyoruz ve çocuklarımızı okutmak için eşlerimize yardımcı oluyoruz. 4-5 yıldır böyle çalışıyorum. Baharın gelmesiyle Elazığ'da bulunan yeşil alanlar güzel olsun diye katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Yurdumuz güzel ve neşeli olsun diye çalışıyoruz"

Çocuklarına yardımcı olmak için çalıştığını aktaran Gülay Ağırtaş, "Çiçek ekiyoruz, çalışıyoruz. Sabah saat 07.00 de başlayıp akşam saat 17.00'a kadar çalışıyoruz. Elazığ yeşillik olsun diye etraf güzel görünsün diye çalışıyoruz. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Bizde bunun için çabalıyoruz. Yurdumuz güzel ve neşeli olsun diye çalışıyoruz. 9 tane çocuğum var. Onlara yardım olsun diye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Hayriye Çevik ise "Çevrenin güzel olması için çiçek dikiyoruz. Güzel ve daha düzenli bir şehir olması için uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Sabah saat 07.00 de başlayıp akşam saat 17.00'a kadar çalışıyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor
Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor
Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor
Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor

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Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ kadın eliyle güzelleşiyor - Son Dakika


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