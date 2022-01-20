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Emre Kaya: Arabesk müziğin dinleyici kitlesi değişti - Son Dakika

Emre Kaya: Arabesk müziğin dinleyici kitlesi değişti

20.01.2022 14:29
Emre Kaya: Arabesk müziğin dinleyici kitlesi değişti

Ünlü popçu Emre Kaya, ilk kez çıkaracağı "Usta Şarkılar" adlı arabesk albüm için gecesini gündüzünü stüdyoda geçirdiğini belirterek arabesk müziğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü popçu Emre Kaya, ilk kez çıkaracağı "Usta Şarkılar" adlı arabesk albüm için gecesini gündüzünü stüdyoda geçirdiğini belirterek arabesk müziğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, Türkiye'de 1960'lı yıllarda çıkış yapan, 1980'li yıllarda ise adeta imparatorluğunu ilan eden arabesk müziğin başlangıçta hayat koşulları altında ezilen yoksul kesim tarafından dinlendiğini ancak, günümüzde arabesk dinleyen kitlenin de değiştiğini ifade etti.

Emre Kaya, arabesk müziğin artık her yaştan ve farklı sosyo-ekonomik kültüre sahip insanlar tarafından kabul gördüğünü vurguladı. Arabesk müziğin günümüzde rock formunda yorumlanmasının da dinleyici kitlesinin değişiminden kaynaklandığını belirten Emre Kaya, buna rağmen arabeske halen kaygı ile yaklaşan kesimlerin bulunduğunu belirterek, "Onların gerekçesi de arabesk müziğin kaygıları, üzüntüleri tetiklediği yönünde. Oysa bu konuda araştırmalar yapan bilim insanları bunun tam aksi sonuçlar açıklıyor" dedi.

Duygusal içerikli her müziğin insanlarda duygu yoğunluğu yaşattığını ancak, arabesk türün bu duygulara tavan yaptırdığını savunan Emre Kaya, "Hüzün, sevinç, kaygı, korku, heyecan, umut ya da öfke gibi durumlar duyguların eseridir. Duygular ise robotlar arasındaki tek farkımızdır. Zira, bu duygular yaşanmıyorsa bir robottan ne farkımız kalıyor" dedi.

DUYGULAR, BİZİ ROBOTTAN AYIRAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK

Emre Kaya, duyguları etkileyen en önemli faktörün müzik olduğunu belirterek "Madem duygular bizi robottan ayıran en önemli özellik ise bunu tetikleyen arabesk müziği neden dinlemeyelim? Bundan dolayıdır ki benim bestelediğim pop şarkılarda da dikkat ederseniz yoğun duygular vardır. Bu duyguların insanı üzdüğü yönündeki savlara asla katılmıyorum. İnsanlar yoğun duygular yaşadığında bu müziklerle teselli oluyor. Daha doğrusu kendinden bir parça buluyor. Çünkü o eserler, o'nun duygularına tercüman oluyor" diye konuştu.

Emre Kaya, arabesk müziğin insanları üzdüğü yönündeki kaygılara da katılmadığını belirterek, "Bence arabesk müzik insanlarda aşık olma duygularını da tetikliyor. Tam damar bir arabesk dinlerken 'aşık olmak istiyorum' diye haykıran insanlar tanımışımdır. Aşık olmak ise dünyanın en güzel duygusu değil mi? Birçok insan gerçek aşkı bulamadan ölmüyor mu? Her insana nasip olmayan bu duyguyu tadan insanlar bence seçilmiş insanlardır. Bundan dolayı gerçekten aşık olduğunuz insana sıkı sıkı sarılmalısınız. Çünkü, insanın karşısına her gün aşık olacağı biri çıkmaz" dedi.

ARABESK MÜZİĞİN DOMİNO ETKİSİ

Emre Kaya, arabesk müziğin duyguları tetiklemesiyle başlayan domino etkisine dikkati çekerek, "Müzik duyguları, duygular ise aşık olmayı tetikliyor. Aşık olmak ise bilimsel araştırmalara göre sağlığın adeta ilacı. Aşık olunca beynin salgıladığı dopamin, endorfin ve seratonin gibi hormonlar kişiye mutluluk veriyor. Adeta birer antidepresan etkisi yaratıyor ve kalp damarları depresyonun zararlı etkilerinden korunuyor. Özetle aşk; mutluluk veriyor, kalp krizi riskini azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Bunları ben söylemiyorum bilim insanları söylüyor. Öyleyse neden arabesk müzik dinlemeyelim?" dedi.


Emre Kaya: Arabesk müziğin dinleyici kitlesi değişti
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Emre Kaya, Türkiye, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Emre Kaya: Arabesk müziğin dinleyici kitlesi değişti - Son Dakika


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