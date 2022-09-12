Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi - Son Dakika
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Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi

12.09.2022 18:28
Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da, 35. Ahilik Haftası dolayısıyla 40 yıldır marangozluk yapan Ali Gökçe "yılın ahisi" seçildi.

Erzincan'da, 35. Ahilik Haftası dolayısıyla 40 yıldır marangozluk yapan Ali Gökçe "yılın ahisi" seçildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Ali Gökçe ve beraberindekiler Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, birlik başkanı Limon, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin Makas'a bilgi verdi.

Makas, ziyarette 35. Ahilik Haftası dolayısıyla "yılın ahisi" seçilen 40 yıllık marangoz Gökçe, "ilin kalfası" seçilen saç bakım hizmetleri görevlisi Şule Tanrıverdi ve "ilin çırağı" seçilen otomobil tamir teknikeri Yakup Efe Tekbıyık'ı kutlayarak başarı belgesi takdim etti.

Vali Makas, Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ile sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da 40 yıllık marangoz 'yılın ahisi' seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 40 yıllık marangoz "yılın ahisi" seçildi - Son Dakika
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