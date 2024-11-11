Erzincan'da Buz Pateni Keyfi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'da Buz Pateni Keyfi

Kayak antrenörü, Esence Dağı'nda buz tutan Yedigöller'de paten yaptı, doğa tutkunlarıyla eğlendi.

11.11.2024 12:46
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Erzincan'da, Esence Dağı zirvesine tırmanan doğa tutkunları arasındaki kayak antrenörü, yüzeyi donan Yedigöller'de buz pateni yaptı.

Soğuk havanın hakim olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Yedigöller'in yüzeyi ise buz tuttu.

Bir grup doğa tutkunu da soğuk havaya rağmen Yedigöller bölgesine kros motorlarıyla tırmandı.

Kayak antrenörü Canser Atilla, yüzeyi donan gölün üzerinde bir süre buz pateni yaptı.

Atilla, arkadaşlarıyla zorlu yolları aşarak Yedigöller bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Buz tutan gölün üzerinde patenle kaydığını ifade eden Atilla, şöyle konuştu:

"Bugün Erzincan'ın en soğuk bölgesi Esence Yedigöller mevkisine geldik. Buraya tırmanmak çok zorlu olduğu için kros motorlarımızla geldik. Yoğun bir kar vardı. Geldiğimiz rakım 3 bin 549 metre. Bölgenin rakımı yüksek olduğu için bütün göller buzla kaplanıyor. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi yanımızda getirip donmuş göl üzerinde paten yaptık. Çok güzeldi. Arkadaşlarımızla çok eğlendik."

Kaynak: AA

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