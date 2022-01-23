Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Erzincan'da, Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi, kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle akarsular dondu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Erzincan Ovası'nın ortasından geçen Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi de kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen nehrin kıvrımlarının oluşturduğu eşsiz manzara drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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