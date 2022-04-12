Evde baktıkları oğlağı biberonla besliyorlar - Son Dakika
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Evde baktıkları oğlağı biberonla besliyorlar

12.04.2022 13:17
Evde baktıkları oğlağı biberonla besliyorlar

Trabzon'da annesinin kabul etmediği 14 günlük oğlağı satın alan Çebi ailesi, altını bezleyip evlerinde bakımını üstlendikleri hayvanı biberonla besliyor.

Trabzon'da annesinin kabul etmediği 14 günlük oğlağı satın alan Çebi ailesi, altını bezleyip evlerinde bakımını üstlendikleri hayvanı biberonla besliyor.

Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki Hayati Çebi'nin eşi Ayşe Çebi, ikiz doğum yapan komşularına ait keçinin bir yavrusunu kabul etmediğini öğrendi.

Annesinin beslemediği oğlağın durumuna üzülen Çebi'nin eşi, 2 günlük oğlağı satın alarak evde biberonla beslemeye başladı.

"Zeytin" adını vererek bebek gibi ilgi gösterdikleri oğlakla yakından ilgilenen aile üyeleri, dışarı çıkarken de oğlağı yanlarında götürüyor.

Çebi ailesinin altını bezleyip tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı oğlak, geçen hafta banyo yaptırılırken düştü.

Bacağı sakatlanan ve yürümekte güçlük çeken Zeytin'i çalıştığı hastaneye götüren Hayati Çebi, röntgenini çektirdiği oğlağı veterinerde muayene ettirdi.

Hayati Çebi, AA muhabirine, oğlağı 2 günlükken aldıklarını, yaklaşık 12 gündür bakımını üstlendiklerini söyledi.

Çebi, ilk günler ayakta durmakta zorlanan, sonrasında yürümeye başlayan oğlağı evde biberonla beslediklerini ve altını bezlediklerini anlattı.

Gün içinde eşi ve kızının Zeytin'le ilgilendiğini iş yerinden geldikten sonra da kendisinin oğlakla vakit geçirdiğini vurgulayan Çebi, şöyle konuştu:

"Geçen hafta banyoda oğlağı yıkadığımız sırada koşup düştü. Zemin kaygandı ve düşmesi sonucu kalça kemiği çıktı. Veterinerlere götürdük ama yeterli tıbbi cihazları olmadığı için tam olarak ne olduğunu anlayamadılar. Ben de birkaç gün sonra oğlağı kendi çalıştığım hastaneye götürdüm. Hemşireler keçimin sevimliliğinden dolayı aldılar hemen ilgilendiler. Acil doktorumuz röntgen çekti. Fakat keçilerin yapılarını bilmedikleri için bizi yeniden veterinere yönlendirdiler. Röntgeni veterinere gösterdim, oğlağın kalçasının kaydığını kırık olmadığını belirtti. Hareketlerinin kısıtlanması gerektiğini ve ilerleyen günlerde de ayağının üzerine basabileceğini söyledi."

Çebi, iyileşmesini bekledikleri oğlağı güneşten yararlanması için evlerinin önündeki parka götürdüklerine değinerek, "Ona çok alıştık. O hastalandığı için evdeki herkes otomatik olarak hastalanıyor. İşe gidiyorum ama gün içinde arayıp soruyorum. Ona bebek gibi bakıyoruz, özellikle kızım yakından ilgileniyor. Daha önce de ayakları sakat olan bir oğlağa bakmıştım. Geçmişte hayvancılıkla uğraştığımız için hayvanlara sevgimiz var." diye konuştu.

Çebi'nin kızı Sevde Çebi de oğlağa çok iyi bakmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Benimle birlikte duruyor, ayağı sağlam olduğunda tüm gün onunla birlikte oynuyorduk, odada tek kaldığı zaman arkamdan bağırıyordu. Veterinerde karma aşısı yapılacak, aşıdan sonra toparlayacağını düşünüyoruz. Ona bir şey olursa üzülürüz." dedi.

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Trabzon, Bayram, Zeytin, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Evde baktıkları oğlağı biberonla besliyorlar - Son Dakika


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