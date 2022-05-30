Fransız kadın matador Lea Vicens, Madrid arenasını omuzlar üzerinde terk etti

Fransız kadın matador Lea Vicens, dünyanın en önemli boğa güreşi arenalarından biri olan İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas arenasında gösterdiği performansla, omuzlara alınarak sadece başarılı matadorlar için açılan "Büyük Kapı"dan dışarı çıktı.

Mevcut durumda en ünlü kadın matadorlardan biri olan 37 yaşındaki Vicens, tribünlerin tamamen dolu olduğu Las Ventas arenasında uzun süre alkış aldı.

Atın üzerinde boğa güreşi yapan Fransız matador, her biri birer seansta olmak üzere toplam 3 boğanın karşısına çıkarken, jüri tarafından iki boğa güreşinde birer kesik boğa kulağı ile ödüllendirildi.

Kariyerinde ilk kez 8 Haziran 2019'da Las Ventas'da Büyük Kapı'dan omuzlara alınarak dışarıya çıkarılan Vicens, ikinci kez bu onuru yaşadı.

Vicens, kendisiyle birlikte arenada bulunan 22 yaşındaki İspanyol matador Guillermo Hermoso de Mendoza ile birlikte omuzlara alınarak "Büyük Kapı"dan çıkarılarak, boğa güreşi tutkunlarının alkışları arasında arenayı terk etti.

Kadın matador, 2021'de 21 boğa güreşine katılmış ve toplamda 34 kesik boğa kulağıyla ödüllendirilmişti.

Las Ventas'ın ana girişindeki "Büyük Kapı", gelenek olarak boğa güreşlerinde başarılı olan matadorlar için çok ender zamanlarda açılıyor.