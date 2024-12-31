Trabzon'un Araklı ilçesinde "Asırlık Bilge Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu kitap okuma yarışması organize edilecek.
Araklı Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Liseliler Fuat Sezgin'in İzinde" sloganıyla düzenlenecek yarışmanın, 11 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti.
Üstündağ, lise öğrencilerinin yarışma sayesinde Sezgin'i yakından tanıma fırsatı bulacağına işaret ederek, "Yarışmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılmasını bekliyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüllerimiz olacak. Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Fuat Sezgin İçin Okuma Yarışması - Son Dakika
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