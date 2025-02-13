Gabriel Basso İstanbul'da

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The Night Agent dizisinin 3. sezon çekimleri için İstanbul'a gelen ABD'li başrol oyuncusu Gabriel Basso, Türk hayranlarına seslendi.

30 yaşındaki başarılı oyuncu, İstanbul'dan paylaştığı Türkçe ve İngilizce videoda, "Merhaba. N'aber arkadaşlar? İstanbul'dayım. The Night Agent'ın 3. sezonunu çekiyoruz. Harika vakit geçiriyorum. Sıkıntı yok. Ben çok iyiyim. İstanbul harika. Burayı seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Matthew Quirk'in romanından, Shawn Ryan'ın uyarladığı dizi, ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalamıştı.