GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala - Son Dakika
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Kültür Sanat

GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala

GAİN\'in heyecanla beklenen yeni dizisi \'RU\'ya görkemli gala

GAİN'in merakla beklenen yeni dizisi 'RU'nun galası Ortaköy'deki Feriye'de yapıldı. Başrolünde Meryem Uzerli'nin yer aldığı 'RU', 24 Mayıs'ta GAİN izleyicisiyle buluşacak. Dizi, 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in sıra dışı aşkını anlatıyor. Dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini ise Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstleniyor. Çekimleri Urla'da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşuyor.

25.05.2024 18:29
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GAİN'in uzun zamandır büyük bir merakla beklenen yeni dizisi 'RU'nun galası Ortaköy'deki Feriye'de yapıldı. Başrolünü Meryem Uzerli'nin üstlendiği 'RU', 24 Mayıs'ta GAİN izleyicisiyle buluşuyor.

GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala

RU'YA GÖRKEMLİ GALA

Meryem Uzerli'nin başrolünü üstlendiği, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi başarılı oyuncuları buluşturan 'RU' dizisinin galası Ortaköy'deki Feriye'de yapıldı. 'RU', 24 Mayıs'ta ilk kez ve sadece GAİN izleyicisiyle buluşacak.

GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala

"EKİPÇE ÇOK HEYECANLIYIZ"

Dizi ekibi galada büyük bir davetli topluluğu eşliğinde dizinin ilk iki bölümünü izledi, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Reyan karakterini canlandıran Meryem Uzerli "Reyan evliliğinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Yeni bir aşk yaşamaya başlıyor ve kendi duygularına karşı savaşıyor. Çok heyecanlı, çok dram dolu bir dizi; çok güldüğümüz anlar da var. Ekipçe çok heyecanlıyız, bu galayı 1.5 yıl bekledik" dedi.

GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala

"ENTERESAN BİR DENEYİMDİ"

Burak Berkay Akgül "Canlandırdığım Uzer sıra dışı bir karakter. Uzer gibi insanları çok görmüyoruz, fark etmiyoruz ama onların dünyası bambaşka; bunu bölümler ilerledikçe göreceğiz" diye ekledi. Zafer Algöz ise "Benim için enteresan bir deneyimdi, hayatımda ilk kez bir aşçıyı oynadım. Hepimiz oynarken çok zevk aldık, bize verilen rollerin hakkını vermeye çalıştık. Umut ediyorum ki dizimizi izleyenler zevk alır" dedi.

Dizide Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Uzer'in annesi rolünde izlediğimiz Şevval Sam de "Ben sınırları zorlamayı seven bir oyuncuyum. Yaşlı, ölmek üzere olan bir kadını canlandırıyorum" dedi. Hikâyesiyle çok konuşulacak MEDYAPIM imzalı "RU", 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in sıra dışı aşkını konu alıyor. MEDYAPIM imzalı "RU"nun yaratıcısı olan Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak'la birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstleniyor. Çekimleri Urla'da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşuyor.

"RU", 24 Mayıs'ta sadece GAİN'de!

Bahadır Karataş, Meryem Uzerli, Yiğit Şardan, Fatih Aksoy, Dizi, Gain, Televizyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala - Son Dakika

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