Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma

17.05.2022 10:27

Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma 600 öğrenci köy okuluna destek olmak için bir araya geldi Gaziantep'te bir araya gelen 3 öğretmen bir ilköğretim okuluna destek olmak için 600 öğrenciyle birlikte resim sergisi hazırladı.

Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma

600 öğrenci köy okuluna destek olmak için bir araya geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araya gelen 3 öğretmen bir ilköğretim okuluna destek olmak için 600 öğrenciyle birlikte resim sergisi hazırladı. Sergiden elde edilen geliri Tekirsin Çamurlu İlkokuluna bağışlayacak olan öğretmenler hazırladıkları projeyi anlattı.

Gaziantep'te Fatih Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan Rabia Gür Özal, Mustafa Düzgör ve Ayten Koçakgöl örnek bir çalışmaya imza attı. Öğretmenlerin öncülüğünde bir araya gelen 600 öğrenci hazırladıkları resimleri, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluşturdu. Sergiden elde edecekleri geliri Şehitkamil ilçesindeki Tekirsin Çamurlu İlkokuluna bağışlayacak olan öğretmenler hazırladıkları projeyle takdir topladı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Sonucu güzel olur"

Öğrencilerle birlikte Tekirsin Çamurlu İlköğretim Okuluna yardım amaçlı bu sergiyi düzenlediklerini anlatan resim öğretmeni Rabia Gür Özal, "Ufacık da olsa farklı okullara katkı sunmak istedik. 600 kişilik öğrenci grubuyla beraber çalıştık. Herkesin elinin değdiği eserler oldu. Mesela mozaik çalışmaları var. Bunları birçok öğrenci birlikte yaptık. Tek bir kişiyle değil herkesin emeğinin dokunduğu bir sergi ortaya çıkardık. Umarım sonucu da güzel olur. Biz bu sergiyi dönem başından beridir hazırlıyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp sergimizi açtık" ifadelerini kullandı.

"Bağışlarla farklı bir okula katkı sunacağız"

Güzel ve anlamlı bir proje hazırlamak istediklerini aktaran Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni Ayten Koçakgöl ise resim ve grafik öğretmenleri olarak boş durmayı sevmediklerini söyledi. Yaptığımız çalışmaları sergilemenin kendilerini mutlu ettiklerini belirten Koçakgöl, "Hocalarımızla birlikte bu projeyi hazırladık. Bu projenin anlamını bulmasını istedik. Bağışlarla da farklı bir okula katkı sunacağız. Bu şekilde öğrencilerimize çalışma alanı açmış olduk. Onlar için de çok güzel bir anı oldu. Umarım faydalı olur" dedi.

Hem eğitim amaçlı hem de sosyal ve kültürel açıdan yaptığımız bir proje olduğunu ifade eden Resim ve Grafik Öğretmeni Mustafa Düzgör'de, "Umarız sonucu güzel olur. Hem kendi öğrencilerimize hem de farklı okulun öğrencilerine destek olmak istedik" diye konuştu.

Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma
Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma
Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma
Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Şehitkamil, Gaziantep, Öğretmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 3 öğretmenden örnek çalışma - Son Dakika


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