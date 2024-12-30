Genç Bale Topluluğu \'Fındıkkıran\' ile Kadıköy\'de Sahne Aldı

Kültür Sanat

Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği "Fındıkkıran" balesi, 'Genç Bale Topluluğu' temsiliyle Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'de ilk kez sahne alan ve dünyada 'Junior Ballet' olarak bilinen Genç Bale Topluluğu Fındıkkıran balesi ile seyirci karşısına çıktı. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı oyuncağıyla ilgili rüyalarının konu edildiği eserde seyircilerden büyük ilgi gördü. Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni Olga Pango'ın koreograflığını üstlendiği topluluk, Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi farklı ülkelerden genç dansçılardan oluşuyor. Prömiyerde, genç topluluğa destek vermek amacıyla; Kuzey Makedonta Opera ve Balesi - Solist Dansçısı Hristina Nakjevska ve yine Kuzey Makedonya Opera ve Balesi - Baş Dansçısı Balazs Locsei baş rollerde dans etti.

Eser, 2 ve 9 Ocak tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

ESERİN KONUSU

Eser, Noel gecesi Clara'nın evinde gerçekleşen görkemli bir baloyla başlar. Aynı gece, masalsı bir kapının açılmasıyla Clara ve izleyiciler için fantastik bir yolculuk başlar. Oyuncaktan gerçek bir çocuğa dönüşen Fındıkkıran Prens ile birlikte Clara, kötü Kral Fare'nin karşısında cesurca savaşır. Çaykovski'nin unutulmaz melodileriyle hayat bulan bu hikaye, Karlar Ülkesi'nden Şeker Ülkesi'ne uzanan bir rüyayı sahneye taşır.