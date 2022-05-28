Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı - Son Dakika
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Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı

28.05.2022 09:49

Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı Minik ressamların sanat eserleri katılımcılardan tam not aldı Adana'nın Kozan ilçesinde akrilik boyalarla hazırladıkları tablolarından oluşan ilk sergilerini tarihi konakta sergileyen Şehit Cengiz Eroğlu ortaokulu öğrencileri, ziyaretçilerini...

Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı

Minik ressamların sanat eserleri katılımcılardan tam not aldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde akrilik boyalarla hazırladıkları tablolarından oluşan ilk sergilerini tarihi konakta sergileyen Şehit Cengiz Eroğlu ortaokulu öğrencileri, ziyaretçilerini mest etti.

Roma döneminden kalma tarihi Hurmalı konakta resim öğretmeni Ali Çevik önderliğinde ilk resimlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan gençlerin sergi açılışını Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş gerçekleştirdi. Roma döneminin izlerini taşıyan Hurmalı Konak bahçesinde 27-30 Mayıs tarihlerinde açık olacak serginin en minik eseri 7 yaşındaki Arya Öykü Çevik'e ait olurken 7 ve 8. sınıf 12 öğrencinin hazırladığı 32 resim tablosu ziyaretçilerden tam not aldı.

Sergi hakkında bilgi veren resim öğretmeni Ali Çevik, 3 yıl önce öğrencileri ile bu projeye başladıklarını belirterek pandemi nedeni ile erteledikleri sergiyi bu yıl açtıklarını kaydetti. Çevik Öğrencilerde estetik bakış açısını geliştirmek için başladıkları çalışma ile öğrencilerin akrilik çalışmalar ile oluşturulan çok güzel 35 tablo ile serginin açıldığını kaydetti.

Serginin en minik sanatçısının 7 yaşındaki Arya Öykü Çevik resimlerinde mutlu öğrencileri yansıttığını belirtti.

7. ve 8. Sınıf öğrencileri resimleri hazırlarken çok mutlu olduklarını ifade ederek bir sanatla uğraşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.

Sergi, 30 Haziran'a kadar tarihi konak bahçesinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı
Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı
Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı
Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Adana, Şehit, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı - Son Dakika


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