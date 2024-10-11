Gıj Gıj Baba Türbesi Definecilerin Hedefinde - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gıj Gıj Baba Türbesi Definecilerin Hedefinde

Tokat'taki Gıj Gıj Baba Türbesi, define avcıları tarafından tahrip ediliyor, korunması isteniyor.

11.10.2024 22:10
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Gıj Gıj Baba Türbesi, define avcılarının hedefi oldu

TOKAT - Tokat'ın eteklerinde bulunan ve bulunduğu dağa da ismi verilen Gıj Gıj Baba Türbesi, define avcıları tarafından tahrip edildi.

Asıl adı Hasan olan ve halk arasında "Gıj Gıj Baba" olarak bilinen bu tarihi kişilik, Malazgirt Savaşı öncesi Horasan'dan Tokat'a yerleştiği rivayet edilen bir dini önder olarak alınıyor. Giydiği ayakkabıdan çıkan "gıj gıj" sesiyle bu lakabı aldığı söylenen Gıj Gıj Baba'nın mezarı ve adına yapılan türbe, definecilerin hedefi oldu. Tokatlılar, birkaç yıl önce restore edilen türbenin korunabilmesi için SİT alanı ilan edilmesi talep ediliyor.

"Define avcıları 500 yıllık yapıya zarar verdi"

Tarih Araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu; define avcıları bölgenin tarihi dokusuna zarar verdiğini belirtip, "Dağa ismini de veren Gıj Gıj Baba Türbesi'ndeyiz. Gıj Gıj Babayla ilgili daha önce rivayetler de bulunmaktadır ama belli net bir kaynağı da yoktur. Tokat'ın bir değeridir. Türbenin yer aldığı bu mezar belirli hazine avcıları tarafından kazılıyor. Bundan bir iki hafta önce iki kişinin gelip burayı kazdığı haberini halkın içerisinde böyle hazineye meraklı olan kişiler duyuyor. Daha sonra da kendileri geliyorlar. Buradaki çiftlik sahibi bile fark etmiyor. Burası ne zaman kazıldı ne yapıldı bilmiyor. Muhtemelen bu işi gece vakti yaptılar. Türbenin alt tarafını kazmışlar. Hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Çünkü bu bir söylentiden ibaret. Fakat buradaki türbeye, 500 yıllık tarihi bir anıta zarar veriyorlar. Biz buranın sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Çünkü insanlar kafasına göre gelip burada belli kazılar yapıyorlar. Biz de Tokat olarak bu değeri korumak istiyoruz. Gıj Gıg Baba'nın mezarını göstermek istiyorum. Şuraya bir bakabilir misiniz? Mezara verdikleri zararı görüyor musunuz? Burada insanlar geliyor merhuma dua ediyorlar. Bunların hiçbir şekilde merhuma saygısı da kalmamış. Hiçbir şeyden korkusu da kalmamış. Bu insanların bu yaptığı zararı sizin de görmenizi istiyorum. Buraya muhtemelen hayırsever birisi bir mezar yaptırdı. Babanın türbesi yeri belli olsun diye. Fakat o hayırseverin hayratını da bunlar yok etmiş durumda" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gıj Gıj Baba Türbesi Definecilerin Hedefinde - Son Dakika

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