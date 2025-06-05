Gönüllü Muhtar Zirvede Türbe Bakıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gönüllü Muhtar Zirvede Türbe Bakıyor

05.06.2025 11:43
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Kayseri'de muhtar Şerafettin Akduran, 11 yıldır zorlu şartlarda Şemun El-Gazi Türbesi'nin bakımını yapıyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Evliya Dağı'nın zirvesinde bulunan Şemun El-Gazi Türbesi'nin bakımını 40 yaşındaki muhtar Şerafettin Akduran, 11 yıldır gönüllü yapıyor.

Şeyhşaban Mahallesi'nde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından mahalleli, devletin yardımıyla 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşırken daha sonra muhtar seçilen Akduran da yılın her günü kapıları ziyaretçilerine açık olan eski mahallesindeki Şemun El-Gazi Türbesi'nin bakımını üstlendi.

Yüksekliği yaklaşık 2 bin metreyi bulan kıvrımlı dağın eteğindeki tozlu yolları traktörüyle aşarak zirveden düşen kayaları temizleyen Akduran, yaz kış olumsuz hava koşullarına rağmen, zorlu zirve yolculuğunu tamamlayıp türbenin temizliğini yapıyor.

Ziyaretçilere temiz bir ortam oluşturmayı amaçlayan muhtar, gönüllü başladığı işini 11 yıldır sürdürüyor.

Muhtar Şerafettin Akduran, AA muhabirine, Evliya Dağı'nda yer alan türbenin Selçuklu döneminde inşa edildiğini söyledi.

Sel nedeniyle eski köylerinden ayrılmak durumunda kalan ailesinin mahalleyle bağlarını koparmadığını anlatan Akduran, İncesu Belediyesi tarafından türbenin restore edildiğini ifade etti.

"Yurt dışından dahi ziyaretçiler geliyor"

Akduran, rakımı 2 bin metreyi bulan dağdaki türbenin yılın her döneminde birçok kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Zirvedeki türbeye ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Akduran,"Ben 11 yıldır buranın bakımını üstlendim. Türbenin bakımını, temizliğini yapıyorum. Yurt dışından dahi ziyaretçiler geliyor. Şemun El-Gazi mahallemizin bereketi, çocuklarımızın isim aldığı, onun ismiyle büyüdüğü bir zat." dedi.

Şemun El-Gazi'nin mahalleleri için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akduran, "Dağa çıkış yolu çok meşakkatli olmasına rağmen, düzenli şekilde gelip temizliğini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Akduran, ne yolun zorluğunun ne de yaptığı işin ağırlığının kendisini yormadığını kaydetti.

Bölgenin hem doğası hem de tarihi yapısıyla turizm konusunda önemli bir noktada olduğunu anlatan Akduran, yapılacak asfaltlama ve parke yollarla turizme daha çok katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, kayseri, İncesu, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gönüllü Muhtar Zirvede Türbe Bakıyor - Son Dakika

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