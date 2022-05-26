Görsel sanat öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Kostümlü balo gibi sergi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri yıl boyunca yaptıklarını sergiledi. Sergide resimler kadar öğrencilerin kostümleri de dikkat çekti.

Siverek Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Görsel Sanatlar ve Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan öğrenciler ilçenin Lezgo parkında yıl sonu sergisi düzenledi. Açılışını İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve protokol tarafından yapılan sergide, resimler kadar öğrencilerin kıyafetleri de dikkat çekti. Ali Baba, Nasreddin Hoca, pamuk prenses gibi masal kahramanlarının kostümleri ile sergi açılışına katılan öğrenciler, genelde kostümlü balolarda rastlanan görüntüleri ortaya çıkardı.

Kostümler ana okulundaki çocuklar için

Yapılan çalışma için öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eden Okul Müdürü Abdullar Konak, herkesin ilgisini çeken kostümlerin ise ilçe kırsalındaki ana okullarında eğitimi gören çocuklar için özel hazırlandığını ifade etti. Okul Müdürü Konak, sergiye masal kahramanlarının kostümleri ile katılan öğrencilerin, yıl boyunca ilçe kırsalında bulunan anaokulu öğrencilerine bu kostümleri ile gösteri düzenleyerek, eğlendirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin yıl boyunca yapmış olduğu resimleri sergilendiğini de anlatan Konak, "Okulumuzda eğitim gören Görsel Sanatlar ve Çocuk Gelişimi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından bu yıl boyunca yaptıkları çalışmaları bugün sergilemiş bulunmaktayız. Bu arada çocuk gelişimi bölümü öğrencilerimizde kostüm çalışmasını yaparak, bu etkinliği renklendirmiş oldular. Bu kostümlerle de değişik anaokulları ziyaret edilerek, öğrenciler eğlendirilmişti. Sergimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.