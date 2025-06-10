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Kültür Sanat

Hafıza İzmir Projesi Başladı

Hafıza İzmir Projesi Başladı
10.06.2025 11:22
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İzmir'de üniversite öğrencileri tarihi eserleri restore ederek kültürel mirası koruyor.

İzmir'de somut kültürel mirasın korunmasını amaçlayan "Hafıza İzmir Atölyesi" projesiyle kentte 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait tarihi ve kültürel değeri yüksek yazma eserler, üniversite öğrencilerince restore ediliyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 2 ay önce başlatılan projede, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden 30 öğrenci, belge restorasyonu, konservasyon teknikleri, kağıt türleri, mürekkep analizleri ve arşiv malzemelerinin dijitalleştirilmesi gibi konularda eğitimden geçti.

Kapsamlı ve uygulamalı eğitimle teorik ve pratik deneyim kazanan öğrenciler, kültürel mirasın korunmasına aktif katkı sağlamak üzere çalışmalara başladı.

"Hafıza İzmir Atölyesi" yalnızca üniversite bünyesinde değil, İzmir ve çevre illerdeki kurumlar, müzeler, kütüphaneler ve arşivler için de önemli işbirliği ve araştırma merkezi olma potansiyeli taşıyor.

Atölyede öğrencilerin restore ettiği eserler arasında 1870'li yıllarda yazılan Kuran-ı Kerim ile 20. yüzyılın başlarında hazırlanan Afyonkarahisar ve Denizli bölgesini gösteren harita da yer alıyor.

"Eserleri önce inceliyoruz ve ihtiyacın ne olduğunu belirliyoruz"

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve proje sorumlusu Doç. Dr. Özgür Polat, AA muhabirine, restorasyon eğitimli 30 öğrencinin kentteki tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınmasında rol üstlendiğini söyledi.

Detaylı eğitimlerin sürdüğünü anlatan Polat, "Eserleri önce inceliyoruz ve ihtiyacın ne olduğunu belirliyoruz. Daha sonra eserin belgelenme süreci var. Kuru temizlik yapıyoruz. Varsa ihtiyaç duyulan eksik noktalarına tamamlama işlemlerini yapıyoruz. İyileştirme ve sağlıklı bir forma kavuşmasını sağlıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra eseri kütüphaneye ya da sahibine teslim ediyoruz." diye konuştu.

Doç. Dr. Polat, tarihi eserlerin restorasyonun hassas bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ciddi anlamda istihdamın eksik olduğu alanlardan birisi de restorasyon alanı. Sınırlı sayıdaki üniversitelerde bu konuda eğitim veriliyor. Öğrencilerimiz bu eğitim sayesinde temel düzeyin üzerinde bir eğitim almış olacak. Bu atölye sayesinde lisans eğitimi ve meslek hayatlarında bu konuda uzmanlaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Polat, restore edilen eserlerin doğru korunma koşulları için bilgilendirme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"El beceresi ve sabır gerektiriyor"

Bilgi ve Belge Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Zühürt Vardar da restorasyon eğitimi almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tarihi korumakla ilgili bir projede yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Eserleri restore ederken çok heyecanlandığını anlatan Vardar, "Zor değil ama el beceresi ve sabır gerektiriyor. Eserleri ıslak ve kuru temizledikten sonra yaptığımız kazımayla eski haline getiriyoruz. Burada her türlü süreci öğreniyoruz. Eserin ilk haliyle son hali arasındaki farkı görünce mutlu oluyoruz." dedi.

Bilgi ve Belge Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Yunus Emre Kıvrak da yıpranmış belgeleri restore ederken heyecanlandığını ifade ederek, belgedeki iyileşmeyi görünce mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hafıza İzmir Projesi Başladı - Son Dakika

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