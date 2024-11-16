Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca "Hakim Serdar Bayraktar Hatıra Ormanı" oluşturuldu, 200 fidan toprakla buluştu.
Erzincan'ın Kemah ilçesi nüfusuna kayıtlı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanıyken ocak ayında hayatını kaybeden Hakim Serdar Bayraktar için Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Çukurkuyu Beldesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Merhum Bayraktar için başsavcılıkça gerçekleştirilen organizasyonla Çukurkuyu Beldesinde oluşturulan "Hakim Serdar Bayraktar Hatıra Ormanı"nda 200 fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, hakimler, savcılar, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hakim Bayraktar İçin Hatıra Ormanı - Son Dakika
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