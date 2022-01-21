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Halep'te kafa derisi kopan çocuk Hatay'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

Halep'te kafa derisi kopan çocuk Hatay'da sağlığına kavuştu

21.01.2022 11:10
Halep'te kafa derisi kopan çocuk Hatay'da sağlığına kavuştu

Suriye'nin Halep kentinde, saçlarının su motoru kayışına sıkışması sonucu kafa derisi kopan 14 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, Hatay'da alındığı 9 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Suriye'nin Halep kentinde, saçlarının su motoru kayışına sıkışması sonucu kafa derisi kopan 14 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, Hatay'da alındığı 9 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Ahid Hamdo, 6 ay önce Halep'teki evlerinin yanındaki kuyudan su çekmeye çalışırken, su motorunun kayışına saçlarını kaptırdı.

Su kuyusuna düşerek yaralanan genç kızın kafa derisi de tamamen koptu.

Hamdo, 4 gün Halep'te tedavi gördükten sonra getirildiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde plastik ve estetik cerrahisi bölümünde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat alındı. Uyluk ve kalça bölgesinden cilt nakli yapılan genç kız, başarılı geçen 9 ameliyatın ardından yeniden yaşama tutundu.

"Çok zor günler geçirdim ancak hepsi geride kaldı"

Ahid Hamdo, AA muhabirine, Suriye'de tedavisinin yapılamadığını söyleyerek, "Akrabalarım beni sınır kapısına getirdi. Hastanede 6 aydır kalıyorum. Çok zor günler geçirdim ancak hepsi geride kaldı. Türkiye'de sağlığıma kavuştum çok mutluyum. Türk doktorlarına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Ne yazık ki saçları tekrardan çıkmayacak"

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Serkan Kaya, Ahid'in hastanelerine saçlı derinin tamamı ile kulağının da bir kısmının kopmuş olarak geldiğini söyledi.

Suriyeli genç kızın kafatasında da birkaç kırık belirlediklerini anlatan Kaya, 9 ameliyat geçiren Hamdo'yu bir ay sonra taburcu edeceklerini dile getirerek, şöyle dedi:

"Çoklu ameliyat geçirdiği için cilt nakli ve hücresel tedaviler uygulandı. Ne yazık ki saçları tekrardan çıkmayacak. Belki ileride farklı teknolojilerle uyum sağlanabilir, peruk da bu durumda kendisine yardımcı olabilir. Önemli olan burada büyük travmayı sağ salim atmasıdır. Hamdo hastanemizde 6 aydan bu yana kalıyor, geçirdiği ameliyatlar sonrasında genel durumu düzeldikten sonra yara kapatma işlemi başlatıldı."

Sınır ötesinden geldiği için hastanın ailesine ulaşmakta zorluk yaşadıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Kızımız buraya ilk geldiğinde bilinci oldukça bulanıktı ve gerçekten o ilk dönem psikiyatrik açıdan da çok sıkıntılıydı. Bu seviyeye gelmesinde hastanemizin diğer branşlarının da çok katkısı oldu. Süreç kendisi için de çok travmatik geçmişti. Sonraki dönemde ise hastanın yakınlarına ulaşılmasında sıkıntılar çıktı çünkü sınırın öbür tarafındaydılar. Biz de aileden biriymiş gibi davrandık. Şu an gayet mutlu ve tedavisinin iyi gittiğini kendisi de biliyor. Nadiren karşılaştığımız travmatik hastalardan bir tanesi ve çocuk olması gerçekten zedeleyici, bu yönden bizi de etkiledi. İnşallah tedavisini tamamlayıp tekrardan ailesine kavuşturacağız."

Kaya, sağlığına kavuşan genç kıza yara temizleme ve dikiş alma gibi işlemler yapılacağını, bu nedenle bir süre daha hastanelerinde misafir ettiklerini sözlerine ekledi.

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Suriyeli, Suriye, Hatay, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Halep'te kafa derisi kopan çocuk Hatay'da sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halep'te kafa derisi kopan çocuk Hatay'da sağlığına kavuştu - Son Dakika
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