Handüzü Yaylası Kış Turizminin Gözdesi Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Handüzü Yaylası Kış Turizminin Gözdesi Oldu

Rize'nin Handüzü Yaylası, 184 cm kar kalınlığı ile en yüksek kar ölçülen yer oldu ve kayak severleri çekiyor.

01.01.2025 11:48
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Rize'nin Güneysu ilçesi sınırlarında bulunan 1800 rakımlı Handüzü Yaylası, doğa tutkunlarının yanı sıra kayakseverlerin vazgeçilmez yerlerinden biri haline geldi.

Rize-Artvin Havalimanı'na 70, Rize merkeze ise 35 kilometre uzaklıktaki yaylada kar kalınlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 184 santimetre olarak ölçüldü. Buna göre Handüzü Yaylası, ülke genelinde en yüksek kar kalınlığının ölçüldüğü yer oldu.

Doğal güzellikleriyle yazın yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yayla kışın da kayak yapmak isteyenleri ağırlıyor. Son günlerde bölgede aralıklarla etkili olan yağış, yerli ve yabancı turistleri yeniden yaylaya çekti.

Kayak yapan ve kar motoruyla yaylayı gezen misafirler, seyrine doyumsuz manzaranın tadını çıkardı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, kasım ayında Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Çalıştayın temel konu başlıklarından birinin de kış sporları olduğunu belirten Baydaş, kış sporlarıyla ilgili çalışmalarda önemli merkezlerinin Çamlıhemşin ilçesindeki Galer Düzü mevkisi ile Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası olduğunu ifade etti.

Bölgenin önemine dikkati çeken Baydaş, "Galer Düzü mevkisi ve Handüzü Yaylası, kar kalitesi ve karın uzun süre kalışı yönüyle Türkiye'de emsalsiz mekanlar. Buraların altyapılarını tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Baydaş, kara yolları ağına alındıktan sonra her iki bölgedeki yolların standardını sağlayacaklarını vurgulayarak "Ondan sonra da kış sporlarının sağlıklı yapılabilmesi için zeminleri oluşturmaya çalışacağız. Bu yönüyle çok ciddi çalışmalarımız var. Hem bu sporun içinde olan federasyonlarımızın ve organizasyonlarımızın gelip yerinde incelemeleri hem de gerek kamunun gerekse özel sektörün yatırım için buralara bakmasıyla çok ciddi gelişmelerin olacağını görüyoruz." diye konuştu.

"Çok güzel bir gelecek görüyorum"

Kış sporlarının karla mümkün olduğunu belirten Baydaş, şöyle devam etti:

"Galer Düzü mevkisi ve Handüzü Yaylası, ekimden mayısa kadar kar örtüsünün kaldığı mekanlar. Özellikle bu iki merkezde şehrimiz açısından çok güzel bir gelecek görüyorum. Şehrin sportif altyapısını da buna göre dönüştürmeye çalışıyoruz. İnşallah adım adım bu öngördüğümüz şeylere ulaşacağımızı temenni ediyorum."

"Çok güzel bir lokasyon"

???????Yaylada kayak yapan Adnan Er ise Handüzü Yaylası'nın kış sporları için güzel bir yer olduğunu, zaman zaman yaylada kaydığını söyledi.

Son zamanlarda bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rize Valiliği'nin çalışmalarıyla kayak açısından güzel gelişmeler olduğunu anlatan Er, "Handüzü Yaylası'nda yaklaşık 2 metre kar var. Denize çok yakın bir mesafedeyiz. Bundan dolayı bölge çok kar alıyor. Normalde 2 bin metrede çok fazla kar yoktur Türkiye'nin diğer bölgelerinde." ifadelerini kullandı.

Er, yaylanın Doğu Karadeniz ve Rize açısından çok özel bir yer olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kayak kültürünün bu bölgede yerleşmesi için çok güzel bir lokasyon. Biz burada sürekli bu sporu yapıyoruz. Handüzü Yaylası aynı zamanda kayaklı koşu için de sertifikalandırılmış bir yer. Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından burada kayak koşu yarışları yapılabilir. Kayaklı koşunun bir branşı bölgemize çok uygun spor. Bölge insanının çok başarılı olacağını düşünüyorum. Son iki yıldır atılan adımlar sayesinde buranın güzel bir kış spor merkezi olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Handüzü Yaylası Kış Turizminin Gözdesi Oldu - Son Dakika

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