"Hastalığı beynini olumsuz etkilemesin" diye başladığı satrançta yaşıtlarını geçti - Son Dakika

Bayburt'ta fenilketonüri (PKU) hastası 8 yaşındaki Ahmet Yılmaz, beyin fonksiyonlarının desteklenmesi için doktorların tavsiyesiyle başladığı satrançta kendi yaş kategorisinde il birincisi oldu.

Merkeze bağlı Taşkesen köyünde yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yılmaz'a, bebekken kalıtsal bir hastalık olan fenilketonüri teşhisi konuldu.

Yılmaz ailesine doktorlar, erken teşhis ve ilaç tedavisiyle ilerlemesinin önüne geçilen hastalığın Ahmet'in beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilememesi için zeka oyunları tavsiye etti.

Bunun üzerine oğluyla sudoku ve bulmaca çözen baba Onur Yılmaz, Ahmet'in zeka gelişimine katkı sunacağını düşündüğü satrancı internette araştırma yaparak önce kendisi öğrendi.

6 yaşındayken babasıyla satranç oynamaya başlayan Ahmet, kendini bu alanda geliştirmek için Bayburt Gençlik Merkezindeki kursa katıldı.

Daha sonra tanıştığı satranç antrenörü Taha Kılıç'tan eğitim alan Ahmet Yılmaz, yaklaşık 4 aylık hazırlığın ardından kentte düzenlenen turnuvada kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'na da katılan Ahmet, hem kendi gibi hastalara örnek olmayı hem de satrançta dünya şampiyonluğu hedefliyor.

"Satrancı herkese, özellikle benim gibi hastalığı olanlara tavsiye ediyorum"

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, tedavisi için aldığı ilaçların yanı sıra satrancın da kendisine olumlu katkıları olduğunu söyledi.

Satrancın hayatında önemli yer tuttuğunu dile getiren Yılmaz, "Satrancı çok seviyorum. Beni eğlendiriyor. Arkadaş çevremi genişletti ve özellikle matematik olmak üzere derslerimde de başarılı olmamı sağladı. Daha programlı olmayı öğretti bana. Satrancı herkese, özellikle benim gibi hastalığı olanlara tavsiye ediyorum." dedi.

Satranç antrenörü Taha Kılıç da Ahmet ile satranç turnuvalarında tanıştığını anlattı.

Ahmet'in satrançta başarılı olduğunu, sadece yol gösterilmesine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kılıç, "Türkiye Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katıldık. O şampiyonada bizim hedefimiz 4-5 galibiyetti ve bunu yakaladık. Çünkü oradaki insanlar 4 yıldır çalışıyor, biz 4 aylık bir eğitim verebildik." diye konuştu.

"Satrançta çok hızlı bir algısı, öğrenme yeteneği var"

Kılıç, Ahmet'in satrançta büyük potansiyel taşıdığını ve adım adım ilerleyerek daha iyi başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Ahmet'in hastalığı dolayısıyla erken yaşlarda motor gelişimi için satranç ve matematiğe yönlendirildiğini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Satrançta çok hızlı bir algısı, öğrenme yeteneği var. Hastalığı ona satranç ve matematikte bir fayda sağlamış. Yaşıtlarına göre çok ileride bir öğrenci yapmış. Bizim hedefimiz Ahmet ile aslında Türkiye'de milli takıma girmek, şampiyonluklar elde etmekten ziyade bunları elde ederek hasta bütün öğrencilere önyargıların kırılabileceğini göstermek. Ahmet ile bunun için çabalıyoruz. İnşallah Ahmet gibi başka sporcular da bize katılır, aynı şekilde onlarla da devam ederiz."