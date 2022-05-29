Hatay'da Kırıkhan 2. Ciğer Festivali ve Bahar Şenliği yoğun ilgi gördü

Festivalde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi

Şişlerde pişirilen ciğerlerden tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ciğer Festivali ve Bahar Şenliğinde 1 ton kuzu ciğeri tüketildi.

Kırıkhan Mesire Alanı'nda "Kırıkhan'a gel ciğerimi ye" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, 1 ton ciğer dağıtıldı.

Şişlerde pişirilen ciğerlerden tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gastronomi anlamında dünyanın 26'ncı büyük kenti olan Hatay'ın en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesinin Kırıkhan olduğunu ifade etti. Başkan Yalçın, "Sofra kültürü anlamında Kırıkhan'a gel ciğerimi ye demekle bunun dışındaki o kadar çok yaklaşık 700' e yakın bir yemek çeşidimiz var. Bugün Kırıkhan'da bir festivalimiz var. Bunları ancak Kırıkhan'a gelerek lezzetine ve tadına varabilirsiniz. Binlerce genciğimiz, yetişkinimizin buluştuğu festival havasına dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan da bir daha söylüyorum, Kırıkhan'a gel ciğerimi ye. Yaklaşık 1 ton civarında esnafımız çevre diyarlardan ciğer stok etti. Bugün de burada şölen var, bayram var. Herkes burada. Hatay, Kırıkhan senin içinde bir gül, sen onunla beraber güzelsin, o da seninle beraber güzel" dedi.

Kasaplar, Lokantacılar, Kebapçılar Odası Başkanı Ali Çaydan da, festivalde 1 ton kuzu ciğerinin tüketildiğini belirterek, "11 esnafımız stant açtı. Tüm esnafımız çok hareketli. Birçok esnafımızda ciğerler tükenmek üzere. Tarviye yapacaklardır. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'ya nazaran burada ciğerlerimiz küçük doğranarak pişiriliyor. Bizim onlardan farkımız sunuş şekli" diye konuştu.

Festivale AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğu, Sabah Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.