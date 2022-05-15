Hem muhtar hem ozan - Son Dakika
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Hem muhtar hem ozan

15.05.2022 12:46

Hem muhtar hem ozan Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğantepe Mahalle Muhtarı Hamza Doğan 30 yıldır hem bağlama çalıyor hem de türkü söylüyor.

Hem muhtar hem ozan

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğantepe Mahalle Muhtarı Hamza Doğan 30 yıldır hem bağlama çalıyor hem de türkü söylüyor.

Akçadağ ilçesi Doğantepe Mahalle Muhtarı Hamza Doğan 30 yıldır bağlama çalarak türkü söylüyor. Lise öğrencisi oğlu Baran Doğan'la çalışmalar yaptıklarını belirten Muhtar Doğan ileriki günlerde CD çalışması yapmayı hedeflediğini söyledi.

1982 yılında müzikle uğraşmaya başladığını kaydeden Muhtar Hamza Doğan, "30 yıla aşkındır müzikle uğraşıyorum bu süreçte de muhtarlık yapıyorum köyümüze güzel şeyler katmaya çalışıyoruz. Ara verdiğim müziğe muhtar sürecinde tekrar müziğe başladım oğlumla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bir anı olsun diye bir CD çalışması yapacağım, bestelerim var onları değerlendireceğim. Müzik çok önemli herkesin müzikle uğraşmasını öneririm" ifadelerini kullandı

Birkaç aydır babasıyla birlikte bağlama çalmaya başladığını kaydeden lisesi öğrencisi Baran Doğan," Küçüklükten beri dinliyoruz babamı, birkaç aydır da boş zamanlarımda da müziği değerlendireyim dedim. Babamla beraber saz öğrenmeye başladım. Bölüm olarak farklı hedeflerim var, profesyonel olarak bu işi yapar mıyım zaman gösterecek ama müziği kesinlikle bırakmam "diye konuştu.

Hem muhtar hem ozan
Hem muhtar hem ozan
Hem muhtar hem ozan
Hem muhtar hem ozan
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Malatya, Akçadağ, Muhtar, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hem muhtar hem ozan - Son Dakika


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