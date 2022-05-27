Heyelanla birlikte köyün ortasına düşen taşın Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Heyelanla birlikte köyün ortasına düşen taşın Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı

27.05.2022 14:08

Bartın'ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bir taş köyün ortasına düştü. Olay yerine gelen müze yetkilileri, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve bereketi simgelediğine inanılan kireç taşından yapılmış Phallos türü objeyi teslim aldı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bölgede yol açma ve toprak yığınlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri ile yürütülen çalışmalar sırasında toprak içerisinde çapı yarım metre, uzunluğu bir metre ebatlarında olan kireç taşından yapılmış obje bulundu.

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KORUMA ALTINA ALINACAK

Yetkililere haber verilmesi üzerine Amasra Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tarihi eser olduğu değerlendirilen obje yerinde incelendi. Roma dönemine ait ve bereketi simgeleyen Phallos türü eserlerden olduğu değerlendirilen objenin Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürülerek koruma altına alınacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bartın, Ulus, Müze, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Heyelanla birlikte köyün ortasına düşen taşın Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika


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