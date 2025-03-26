HisTroy Ödül Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

HisTroy Ödül Aldı

Troya tarihi farklı bir bakış açısıyla ele alan HisTroy, Milano'da mansiyon ödülü kazandı.

26.03.2025 11:46
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Senaryosunu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ülkü Sönmez'in üstlendiği "HisTroy" adlı film, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Absurd Film Festivali'nde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Senarist Gölcük, yazılı açıklamasında, "HisTroy", kelime oyunuyla başlayan ve Troya'nın tarihini alışılmışın dışında bir perspektifle ele alan bir yapımın antik destanları, arkeoloji ve popüler kültür imgelerini iç içe geçirdiğini bildirdi.

Filmin kendisi için yalnızca bir senaryo değil Troya'nın binlerce yıldır sessizce akan zamanını bugünün diliyle konuşturma çabası olduğunu belirten Gölcük, şunları kaydetti:

"Bu filmde, Homeros'u kazı evinde not defteriyle, Aeneas'ı ise Roma'ya giden bir minibüste hayal ettim. Çünkü Troya'nın hikayesi, insanlığın kolektif hafızasında, onu anlatmanın yolu da kuralları esnetmekten, hatta kırmaktan geçiyor. Milano'da aldığımız bu ödül, yalnızca bir başarı değil, cesaretin ve özgünlüğün taçlandırılması. Ülkü Sönmez'in vizyoner yönetmenliği, Hakan, Uğur ve Anıl'ın performansları olmasaydı, bu hikaye beyazperdede bu denli güçlü yankılanamazdı. Troya'nın topraklarında çektiğimiz her kare, bize antik kahramanların ruhunu hissettirdi. İnanıyorum ki HisTroy, izleyenlere 'tarih' denen labirentte kaybolmanın ne kadar keyifli olabileceğini gösterecek."

Yönetmen Ülkü Sönmez ise HisTroy'un tarihin katı kurallarını sinemanın büyülü gerçekçiliğiyle eritme denemesi olduğuna değinerek, Gölcük'ün senaryosunun Troya'yı bir arkeoloji alanı olmaktan çıkarıp, içinde yaşayan bir karaktere dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Filmin, gelecek ay İtalya'da izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat HisTroy Ödül Aldı - Son Dakika

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