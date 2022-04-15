Hobi olarak başladığı resmi duvarlarda 3 boyutlu canlandırıyor - Son Dakika
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Hobi olarak başladığı resmi duvarlarda 3 boyutlu canlandırıyor

15.04.2022 11:54
Hobi olarak başladığı resmi duvarlarda 3 boyutlu canlandırıyor

Kilis'te yaşayan Suriyeli ressam Muhammed Mahmut, cami, okul ve işletmelerden gelen taleplere göre, tasarladığı çizimleri duvarlara 3 boyutlu olarak işliyor.

Kilis'te yaşayan Suriyeli ressam Muhammed Mahmut, cami, okul ve işletmelerden gelen taleplere göre, tasarladığı çizimleri duvarlara 3 boyutlu olarak işliyor.

Yaklaşık 20 yıldan beri resim yapan 50 yaşındaki Mahmut, Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce geldiği Kilis'te sanatını devam ettiriyor.

Kilis'te aralarında Türk sanatçıların da olduğu 15 kişiyle Kilis Güzel Sanatlar Kulübünü kuran Suriyeli ressam, burada hem eğitim veriyor hem de sanatsal faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Muhammed Mahmut, AA muhabirine, Suriye'de hobi olarak resme başladığını, sonrasında Halep Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde eğitim alarak resim alanında uzmanlaştığını söyledi.

Savaştan önce ressam arkadaşlarıyla beraber birçok sergi düzenlediklerini belirten Mahmut, Kilis'e geldiği ilk zamanlarında kampta çocuklara resim eğitimi verdiğini, küçük bir atölye kurduktan sonra taleplerin artması üzerine Kilis merkeze yerleştiğini ifade etti.

Yağlı boya, kara kalem ve portre gibi alanlarda çizimler yaptığını, gelen taleplere göre de çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Mahmut, şunları kaydetti:

"Okul, kreş, cami, restoran gibi birçok yerin duvarına resimler çiziyorum. Birçok yerde farklı çizimler yaptık. Aynı zamanda evlerde de hem resim hem de dekorasyon işine başladım. Güzel talepler almaya başladık. Özel siparişler alıyorum. Öğretmenine, ailesine, eşine resim hediye etmek isteyenler atölyeye geliyor, onların özel siparişlerini de yapıyorum. Sosyal medyayı aktif kullandığım için Gaziantep, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri'den de siparişler alıyorum."

Gaziantep ve Kilis'te birçok işletmede çalışma yaptığına değinen Mahmut, "Evlerine özel dekorasyon yapmak isteyen olursa oralarda çizim yapıyorum. Resim alanında uzmanlaştım. Başka bildiğim ve uzmanlaştığım bir alan yok. Bu yüzden ailemin geçimini buradan sağlıyorum. Atölyeye bazen resim öğrenmek isteyen öğrenciler geliyor, özel ders veriyorum." diye konuştu.

Mahmut, "İlk başladığım sıralarda biraz zorluklar yaşadım. Ama bu işi yaptığım için mutluyum. Resmi insanlara sevdirmek zordur. Resim yaptığım kişiler, çevresindekilere de önermeye başladı, onları buraya yönlendiriyorlar. Bu aşamadan sonra Türk ve Suriyeli ressam arkadaşlarla Güzel Sanatlar Kulübünü kurmaya karar verdik ve birlikte birçok sergi düzenledik, düzenlemeye de devam ediyoruz. Bizden sonra gelen nesle resmi sevdirmek ve öğretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Suriyeli, Ressam, Kilis, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hobi olarak başladığı resmi duvarlarda 3 boyutlu canlandırıyor - Son Dakika


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